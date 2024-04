Zielony Ład. Jaki na Kanale Zero: W Pekinie śmieją się z Europy

– Rok ma 8760 godzin, słońce w Polsce świeci około tysiąca godzin, wiatr wieje około dwa tysiące godzin, a sezon grzewczy w Polsce może trwać nawet siedem miesięcy. W związku z tym potrzebujemy stabilnych źródeł energii, plus backup (w postaci OZE – red.), którym można manipulować – powiedział Jaki.

Jaki: W Pekinie śmieją się z Europy

Europoseł przypomniał, że są źródła energii; atom, gaz i węgiel. – Nawet jeżeli wszyscy zgadzamy się co do korzyści płynących z atomu, jego budowa będzie trwać. Dodatkowo, będziemy uzależnieni od dostaw zewnętrznych. Gaz jest dzisiaj wykorzystywany przez Rosję Putina i wiemy jak polityka energetyczna Kremla wyglądała chociażby w związku z Nord Stream 2. Tak się składa, że jako Polska mamy najwięcej węgla w Europie, a w skali świata znajdujemy się na 9. miejscu – kontynuował.

Jaki zwrócił uwagę, że Unia wydała ogromne pieniądze, poświęciła znaczną część oszczędności europejskich, w tym polskich, gdzie dekarbonizacja w Polsce kosztuje najwięcej. – Czy to przyniosło efekt? Czy w skali globu emituje się mniej, czy więcej dwutlenku węgla? Niech przemówi matematyka; UE ograniczyła swoje emisje w 2023 r. o 7,4 proc., natomiast w Chinach emisje wzrosły o 8,2 proc. – przypomniał

Jaki przypomniał o sztucznych opłatach nakładanych w Europie pod pretekstem „walki o klimat”, takich jak system ETS. – Gdyby ich nie było, nie dość, że mielibyśmy najtańszą energię, nasza gospodarka byłaby jedną z najbardziej konkurencyjnych w Europie, to jeszcze moglibyśmy ją eksportować i jeszcze na tym zarabiać – tłumaczył.

– Śledztwo w Kongresie wykazało, że Pekin sponsorował organizacje ekologiczne. Dlaczego? Ponieważ oni siedzą i się z nas śmieją. Kiedy my przenosimy swój przemysł poza Unię Europejską, oni sprzedają nam chociażby panele fotowoltaiczne i przejmują nasze rynki – powiedział Jaki.

Europa może stać się uzależniona od Chin

Europoseł nie pierwszy raz przestrzegał przed konsekwencjami kontynuowania w Europie polityki ideologii klimatyzmu.

– Chiny w cztery dni wydobyły więcej węgla niż Polska przez cały rok. Indonezja osiągnęła poziom naszego rocznego wydobycia w 22 dni – zwracał uwagę w lutym. – Zachowują się tak, jakby nie słyszeli o zbliżającej się katastrofie klimatycznej, przez którą unijni komisarze muszą latać prywatnymi odrzutowcami na szczyty klimatyczne i zmuszać Europejczyków do płacenia horrendalnych podatków. Chiny wydobyły ponad 414 milionów ton węgla. Dla porównania polskie kopalnie zdołały wydobyć zaledwie 49 milionów ton węgla, ale to nam każe się zamykać je w imię ekologii – powiedział Jaki.

Jako drugi przykład likwidowania europejskiej produkcji na rzecz Chin, Jaki podaje branżę samochodową.– Unia Europejska zaplanowała, że od 2035 roku nie będzie można rejestrować samochodów spalinowych. Kto na tym skorzysta? Chiny. Reuters pisze, że do 2030 roku Unia Europejska może stać się uzależniona od Chin tak samo jak była uzależniona energetycznie od Rosji. Unijne zapotrzebowanie na elementy potrzebne do budowy pojazdów elektrycznych wzrosły od dziesięciu do trzydziestu razy. Kto inwestuje w kopalnie węgla, wydobywa węgiel, żeby mieć tanią energię do produkcji tych zielonych technologii? Chiny – przypomina europoseł.

– Trzeba być idiotą, żeby oddać własny przemysł w czyjeś ręce w imię ekologii, a potem jeszcze zapłacić mu za wytworzenie czegoś, co można było samemu zrobić. I taką właśnie politykę prowadzą wasi progresywni wybrańcy w Europie. Najpierw wobec Rosji, teraz wobec Chin. Kto na tym straci? My. Pytanie, czy takiej Europy chcecie? – pyta Jaki.

