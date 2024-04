Konfederacja po niemiecku odpowiedziała von der Leyen

W trakcie przemówienia na zjeździe Europejskiej Partii Ludowej w marcu szefowa KE mówiła o największych z jej punktu widzenia zagrożeniach dla projektu Unii Europejskiej. Polityk wskazała na "ekstremistów politycznych" ze strony prawicowej i lewicowej. Z nazwy Niemka wymieniła jednak tylko formacje prawicowe, przeciwstawiające się dyktatowi Komisji Europejskiej na kontynencie, w tym Konfederację.

Kamiński: Problemem Europy jest ignorancja i szaleństwo elit UE

Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Krystian Kamiński odpowiada przedstawicielce establishmentu w jej rodzimym języku.

– Konfederacja to polska partia patriotyczna. Nie jest podstawowym problemem Unii Europejskiej. Problemem jest ignorancja i szaleństwo unijnych elit. Wasza polityka klimatyczna, wasz europejski Zielony Ład – to jest problem – powiedział Kamiński.

– Polityka restrukturyzacji, która jest z tym związana. Protesty rolników w całej Europie pojawiają się tylko dlatego, że chcecie egzekwować tę politykę, Chcecie też wpuszczać do Europy setki tysięcy nielegalnych migrantów. Nie chronicie granic Europy – kontynuował. – Umowy o handlu z Ukrainą, które stanowią poważne problemy dla europejskich rolników lub generalnie dla Europy – dodał.

Polityk Konfederacji podkreślił, że jego formacja nie będzie miała nic wspólnego z prowadzoną przez kierownictwo Unii polityką i będzie ją zwalczać w europarlamencie.

Leyen grzmi na Konfederację: Nasza Europa, nasze wartości

Von der Leyen straszyła Konfederacją i innymi niewygodnymi dla elit ugrupowaniami podczas przemówienia w Bukareszcie.

– Zjednoczona Europa spotyka się z wyzwaniem, z jakim nie miała jeszcze nigdy do czynienia. Populiści, nacjonaliści, demagogowie z radykalnej prawicy i radykalnej lewicy. Czy to jest to AfD, czy jest to Zjednoczenie Narodowe, czy jest to Konfederacja. Imiona mogą być różne, ale cel jest ten sam, oni chcą zdeptać nasze wartości i zniszczyć naszą Europę. My, EPL, nigdy na to nie pozwolimy – nawoływała podczas swojego przemówienia przedstawicielka brukselskiego establishmentu.

