Tańsze bilety do europejskich stolic. Promocja PKP na 20-lecie wejścia Polski do UE

W ramach promocyjnej oferty PKP Intercity będzie można nawet za 20 proc. ceny regularnej udać się pociągiem do Wiednia, Pragi, Berlina czy Budapesztu.

– Dzięki dwóm dekadom obecności w Unii Europejskiej, Polska należy do grona najszybciej rozwijających się państw na świecie. Nasze członkostwo w UE wymiernie przełożyło się na poprawę stanu dróg, infrastruktury kolejowej, pozwoliło na zwiększenie mobilności, a w efekcie także na wzrost zamożności społeczeństwa – powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

– Warto przypomnieć, że w momencie wstąpienia do UE mieliśmy zaledwie 600 km autostrad i dróg ekspresowych, obecnie kierowcy mogą już korzystać z ponad 5,1 tys. km takich dróg. Udało się zmodernizować 13 tys. kilometrów torów kolejowych, zakupić niemal 600 wagonów i ponad 100 nowoczesnych lokomotyw i elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dzisiaj chcemy uczcić ten jubileusz, oferując Polakom 20 tysięcy biletów kolejowych w bardzo atrakcyjnych cenach na podróż pociągiem do pobliskich państw unijnych: Austrii, Czech, Niemiec i Węgier. Zapraszamy do korzystania z kolei – podkreślił minister.

PKP Intercity rusza z nową promocją na bilety

Oferta PKP Intercity jest ważna od 29 kwietnia do 26 maja. Zakupu można dokonać w kasach biletowych, za pomocą aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej przewoźnika. Do wykorzystania jest 20 tysięcy tańszych biletów.

W ramach oferty Super Promo International funkcjonuje 5 progów cenowych. Gdy wyczerpie się jedna pula biletów, automatycznie rozpoczyna się sprzedaż z kolejnej. Istnieje możliwość zakupu biletów do 3 dni przed odjazdem pociągu. Przykładowo – cena bazowa za bilet z Warszawy do Wiednia to ok. 460 zł, a w promocji można już kupić bilet za niewiele ponad 100 zł. Z Krakowa do Pragi można pojechać koleją już za ok. 65 zł (normalnie 321 zł), podobnie do Budapesztu.

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, w ramach obchodów 20. rocznicy obecności Polski w Unii Europejskiej odbędzie się w całym kraju wiele pikników, festynów i innych interesujących wydarzeń, pokazujących korzyści z członkostwa Polski w strukturach unijnych.

