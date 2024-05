Ważna decyzja dla Ukrainy. Rada UE zdecydowała ws. wypłat

Rada pozytywnie oceniła Plan dla Ukrainy, w którym określono zamierzenia rządu Ukrainy dotyczące ożywienia gospodarczego, odbudowy i modernizacji kraju oraz reform, jakie planuje on przeprowadzić w ramach procesu akcesyjnego do UE w ciągu najbliższych czterech lat.

"Dokonano ważnego kroku w celu zapewnienia bardzo potrzebnego, regularnego i przewidywalnego wsparcia finansowego na rzecz odbudowy, odbudowy i modernizacji Ukrainy w ciągu najbliższych czterech lat. UE po raz kolejny potwierdziła swoje zaangażowanie na rzecz stabilności i wzrostu Ukrainy" – czytamy w komunikacie.

Plan dla Ukrainy

Decyzja zawiera szczegóły dotyczące reform i inwestycji i harmonogramu ich realizacji, w harmonogramu wypłaty wsparcia.

Ponadto wsparcie finansowe w ramach "planu dla Ukrainy" zostanie udostępnione pod warunkiem wstępnym, że Ukraina w dalszym ciągu będzie podtrzymywać i szanować skuteczne mechanizmy demokratyczne, w tym wielopartyjny system parlamentarny i praworządność, a także gwarantować poszanowanie praw człowieka.

Wsparcie finansowe jest również uzależnione od wzmocnienia praworządności, utrzymania niezależności sądownictwa, wzmocnienia reformy administracji publicznej oraz zwalczania korupcji – w szczególności korupcji na wysokim szczeblu – i prania pieniędzy.

Dotacje i pożyczki

Dzisiejsza decyzja umożliwi Komisji wypłacenie do 1,89 mld euro w ramach płatności zaliczkowych do czasu rozpoczęcia regularnych wypłat związanych z realizacją wskaźników reform i inwestycji w ramach Planu dla Ukrainy.

Instrument na rzecz Ukrainy, który wszedł w życie 1 marca 2024 r., zakłada stabilne finansowanie w formie dotacji i pożyczek o wartości do 50 mld euro na wsparcie odbudowy, odbudowy i modernizacji Ukrainy w latach 2024-2027. Z tego do 2027 r. kwota 32 mld euro z instrumentu na rzecz Ukrainy jest orientacyjnie przeznaczona na wsparcie reform i inwestycji określonych w „Planie dla Ukrainy", przy czym wypłaty będą uzależnione od osiągnięcia określonych wskaźników.

Od czasu jego wejścia w życie z instrumentu na rzecz Ukrainy wypłacono już 6 mld euro w ramach finansowania pomostowego, po spełnieniu uzgodnionych warunków polityki.

Szacuje się, że w przypadku pełnego wdrożenia wszystkich proponowanych reform i inwestycji PKB Ukrainy może wzrosnąć o 6,2 proc. do 2027 r. i o 14,2 proc. do 2040 r., a także może doprowadzić do redukcji zadłużenia o około 10 pkt proc. PKB do 2033 r., podano w informacji.

