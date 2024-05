"Wstępna zgoda KE". Ważna wiadomość dla kierowców

W przyjętej w kwietniu br. przez rząd rewizji Krajowego Planu Odbudowy zastąpiono planowany wcześniej podatku od aut spalinowych dopłatami do zakupu samochodów elektrycznych.

– Nie będzie podatku spalinowego. [..] Każda rewizja [kamieni milowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy – red.] jest poprzedzona prenegocjacjami – powiedziała Henning-Kloska w Radiu Zet.

Pytana, czy jest przynajmniej wstępna zgoda Brukseli na odstąpienie od tego podatku, przyznała: "oczywiście, że tak".

– Jest zgoda Brukseli wyrażona w prenegocjacjach, potem formalnie wprowadzona do dokumentu, który formalnie zostanie zaakceptowany na dalszym etapie – dodała minister.

Zgodnie z założeniami w KPO, w IV kw. 2024 r. miała zostać wprowadzona opłata rejestracyjna od pojazdów emitujących spaliny zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci". Natomiast w II kw. 2026 r. miał zostać wprowadzony podatek od własności pojazdów emitujących spaliny.

Rząd planuje zmiany dotyczące aut elektrycznych

Rząd planuje zwrot kosztów używania niektórych aut prywatnych do celów służbowych. Chodzi m.in. o samochody z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym.

Z wykazu prac Rady Ministrów wynika, że rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, która upoważniałaby ministra właściwego do spraw transportu do określenia w rozporządzeniu sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego elektrycznego lub hybrydowego do celów służbowych.

"Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym przewiduje zmianę brzmienia art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.), który upoważnia ministra właściwego do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy" – czytamy w komunikacie.

