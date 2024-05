Niewygodne pytanie na debacie. "To są poglądy jednej z pań"

W debacie eurowyborczej "Super Expressu" uczestniczyli: Karol Karski (PiS), Michał Szczerba (KO), Konrad Berkowicz (Konfederacja) Michał Kamiński (PSL, Trzecia Droga), Krzysztof Śmiszek (Nowa Lewica) i Janusz Korwin-Mikke (Bezpartyjni Samorządowcy). Debatę prowadziła Kamila Biedrzycka.

Pytanie o Różę Thun

W serii pytań wzajemnych Berkowicz zapytał Kamińskiego o Różę Thun. – Liderka waszej listy do PE powiedziała: w Parlamencie Europejskim pracuje się po pierwsze dla Unii – przypomniał poseł Konfederacji. – Co więcej, w grupie «Renew Europe» skutecznie walczyła o podatki od samochodów spalinowych, otwarcie popierała i popiera Zielony Ład, dyrektywę budynkową, zakaz samochodów spalinowych i co najgorsze – odebranie Polsce prawa weta. Po co na was głosować skoro popieracie wszystko, co chce na nas narzucić Unia Europejska? – zapytał.

Kamiński: To poglądy jednej z pań

Kamiński odparł, że to nieprawda. – Nie popieramy wszystkiego. To są poglądy jednej z pań, która kandyduje, skądinąd szanowanej i od wyborców, czy dostanie się do PE, czy nie. Jestem przekonany, że się dostanie.

– Chcę powiedzieć, że stanowisko Trzeciej Drogi w sprawach, o których pan mówił, jest dość jednoznaczne i wiarygodne. My opowiadamy się zarówno przeciwko tym najbardziej idiotycznym rozwiązaniom Zielonego Ładu – i to jest dość jasne – ale nie mówimy, że należy w Zielonym Ładzie wyrzucić wszystko – powiedział, dodając, że byłoby to absurdalne i nie jest możliwe. Podał przykład suszy i ocenił, że zmiany klimatyczne są widoczne gołym okiem.

Berkowicz: Pamiętajcie o tym 9 czerwca

Po tej odpowiedzi zgodnie z regulaminem debaty pytającemu przysługiwało 30 sekund na ripostę – Ja wiem, że pan potrafi powiedzieć wszystko o swoich poglądach, bo był pan w PiS-e, później w Platformie, teraz jest w Trzeciej Drodze. Problem polega na tym, że ordynacja wyborcza jest taka, że głosując na pana, uprawdopodabniamy, że wejdzie do PE Róża Thun, która wprost mówi, że trzeba zakazać samochodów spalinowych – powiedział Berkowicz.

Przywołał też wypowiedź Szymona Hołowni, który oznajmił, że jak najszybciej należy wprowadzić w Polsce euro i zlikwidować gotówkę. – Pamiętajcie o tym 9 czerwca – podsumował poseł Konfederacji.

