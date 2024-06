Wiadomo co dalej z von der Leyen. W UE rozdano najważniejsze stanowiska

Podział stanowisk w Unii Europejskiej to kolejny krok po wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 9 czerwca. Głównymi negocjatorami Europejskiej Partii Ludowej są premier Donald Tusk i premier Grecji Kyriakos Mitsotakis. Według ustaleń RMF FM, Tusk miał zaproponować na szczycie UE kandydaturę Ursuli von der Leyen na drugą kadencję szefowej Komisji Europejskiej.

Premier Donald Tusk poinformował, że unijnym dygnitarzom udało się osiągnąć porozumienie w kwestii podziału najważniejszych stanowisk.

Druga kadencja dla von der Leyen

Donald Tusk poinformował, że Ursula von der Leyen ma zostać wybrana na drugą kadencję na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej.

Z kolei premier Estonii, Kaja Kallas, ma otrzymać stanowisko szefowej unijnej dyplomacji. Przewodniczącym Rady Europejskiej ma zostać natomiast były premier Portugalii, Antonio Costa.

Saryusz-Wolski o Giorgii Meloni: Chce wejść w koalicję z EPL

Kilka dni temu Jacek Saryusz-Wolski informował, żeGeorgia Meloni "wysadziła w powietrze" wstępnie uzgodniony podział najwyższych stanowisk w UE.

Według Saryusza-Wolskiego, Giorgia Meloni chce zapewnić Włochom stanowisko tzw. wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej, "argumentując że grupa EKR [Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy – przyp. red.] urosła i jest większa niż grupa liberalna Renew".

"Czyni to na konto grupy EKR, nie pytając innych delegacji narodowych o zdanie, chce też przejąć kontrolę nad grupą EKR i zamiast, jak dotąd, być w opozycji do głównego nurtu, wejść w koalicję z EPL" – czytamy we wpisie byłego europosła Prawa i Sprawiedliwości.

