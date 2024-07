Awantura w Parlamencie Europejskim. "Zabiliście ludzi!"

Trwa sesja Parlamentu Europejskiego. Gdy na mównicy pojawiła się przewodnicząca frakcji Odnówmy Europę Valérie Hayer, eurodeputowana z Francji, jej przemówienie zostało przerwane.

Rumuńska europoseł Diana Sosoaca wstała ze swojego miejsca i zaczęła krzyczeć: – Zabiliście ludzi! Mam prawo mówić.

Polityk miała w ręku ikonę religijną. W pewnym momencie na twarz nałożyła maskę. Ostatecznie została wyrzucona z sali obrad. – Nie dotykaj mnie! – krzyczała do ochroniarza, który próbował ją wyprowadzić.

Sosoaca to kontrowersyjna postać rumuńskiej sceny politycznej. W wyborach do Parlamentu Europejskiego otwierała listę swojej partii, SOS Romania. W czasie pandemii COVID-19 krytykowała i sprzeciwiała się wprowadzanym obostrzeniom. Jest jedną z liderem ruchu antyszczepionkowego w Rumunii.

"Potrzebujemy zmian unijnych traktatów"

W czwartek w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad kandydaturą Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Niemiecka polityk wygłosiła przed europosłami przemówienie, w którym przedstawiła swoje propozycje na druga kadencję szefowej KE.

Von der Leyen stwierdziła m.in., że jeśli zostanie wybrana, powoła unijnego komisarza ds. mieszkalnictwa, aby zwiększyć dostępność mieszkań na rynku. Mówiła także o zwiększaniu nakładów na obronność. Jednak najważniejszym punktem jej przemówienia była zapowiedź zmiany traktatów unijnych. – Nasza Unia i nasza demokracja to nieustanna praca. I jest jeszcze więcej, co możemy zrobić. Potrzebujemy ambitnego programu reform, aby zapewnić funkcjonowanie większej Unii i zwiększyć jej legitymację demokratyczną – powiedziała. – Oczywiście skupimy się na tym, co już możemy zrobić, a jest tego wiele. Ale powinniśmy być bardziej ambitni. Uważam, że potrzebujemy zmiany traktatu tam, gdzie taka zmiana może naprawić naszą Unię. I chcę nad tym pracować z PE. Będzie to częścią bliższego partnerstwa między Komisją a Parlamentem – dodała.

