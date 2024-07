Morawiecki z nowym stanowiskiem? "Idzie drogą Tuska"

O sprawie, jako pierwsi, poinformowali Cezary Gmyz i Piotr Gociek na łamach tygodnika "Do Rzeczy". "Uwaga, będzie awans. Mateusz Morawiecki ma zostać przewodniczącym Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Z sojusznikami Włochami wynegocjowano, że to on zastąpi Giorgię Meloni" – mogliśmy przeczytać.

"Prosimy zarazem o niemylenie dwóch bytów: co innego frakcja EKR w europarlamencie, a co innego partia o tej samej nazwie. Morawiecki ma zostać szefem partii. W tym sukcesie jest haczyk. Otóż jakiś czas temu zmieniono statut partii EKR, opierając go na prawie belgijskim. Wedle owego statutu główną władzę w partii ma sekretarz generalny. A nim – jak się odgrażają przyjaciele ze słonecznej Italii – zawsze będzie Włoch" – wskazano.

Morawiecki szefem europejskiej partii?

W środę, 24 lipca "Newsweek" podał, że Mateusz Morawiecki ma zostać szefem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Do frakcji tej europejskiej partii w Parlamencie Europejskim należy Prawo i Sprawiedliwość. Stanowisko współprzewodniczącego frakcji w PE otrzymał europoseł PiS Joachim Brudziński, a współskarbnika – Kosma Złotowski.

Obecnie szefową partii EKR jest premier Włoch Giorgia Meloni, która we wrześniu 2020 r. zastąpiła czeskiego eurodeputowanego Jana Zahradila. Zastępcami Meloni są Jorge Buxadé z hiszpańskiej partii Vox oraz poseł PiS Radosław Fogiel.

– Stanowisko dla Morawieckiego jest dogadane, ale zobaczymy, czy Włosi dotrzymają słowa, czy będą jeszcze jakieś targi – powiedział w rozmowie z "Newsweekiem" jeden z polityków PiS.

Tygodnik stwierdził, że Mateusz Morawiecki "idzie drogą Tuska". Obecny szef polskiego rządu w przeszłości stał na czele Europejskiej Partii Ludowej (EPL).

Partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów została założona w 2009 r. Jej frakcja w Parlamencie Europejskim liczy 78 europosłów.

