Polski moment hamiltonowski

RYSZARD GROMADZKI: Już pan wie, jak będzie pan głosował nad ustawą w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy, kiedy zajmie się nią Senat?

JAN MARIA JACKOWSKI: Mam bardzo poważne wątpliwości wobec ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. I to nie dlatego, że uważam, iż te pieniądze nie są Polsce potrzebne. One są oczywiście bardzo potrzebne i dobrze byłoby, żeby można z tych pieniędzy korzystać, lecz na innych zasadach, a nie za suwerenność. Bardzo mnie niepokoją warunki, na jakich te środki będą udzielane, czyli zgoda na uwspólnotowienie długu i prawo do nakładania podatków przez Komisję Europejską. To krok milowy na drodze do budowy sfederalizowanej Unii Europejskiej i ograniczania suwerenności państwa polskiego. Jest też w sposób oczywiście oczywisty, cytując klasyka, sprzeczny z naszym programem wyborczym.