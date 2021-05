Przewrotna pamięć lewicy

MAGŁORZATA WOŁCZYK: Co czuje uczciwy historyk, który od lat obserwuje narzucanie przez lewicę sfałszowanej, ideologicznej i manichejskiej wersji historii Hiszpanii XX w.?

PEDRO F. BARBADILLO: Dziękuję za uznanie mnie za uczciwego. To, co czuję, to bezradność i przygnębienie. Wydaje się, że lewica zatriumfowała. Nie tylko narzuciła oficjalną wersję sfałszowanej historii Hiszpanii, lecz także planuje uciszyć dysydentów za pomocą grzywien i sankcji. Prawo demokratycznej pamięci, które lewica przygotowuje w kongresie, jest według Stanleya Payne’a typowe dla ZSRS.