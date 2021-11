Jesteśmy atakowani przez tych, którym nie w smak jest podmiotowa Polska

TOMASZ ROWIŃSKI: Panie premierze, rozmawiamy kilka dni przed Świętem Niepodległości, jak ocenia pan stan polskiej niepodległości w 103. rocznicę jej odzyskania?

PIOTR GLIŃSKI: Wolę mówić o suwerenności, ponieważ to ona odnosi nas do możliwości podejmowania przez państwo samodzielnych decyzji. Suwerenność nie jest dana raz na zawsze, ale zadana i każde pokolenie staje przed zadaniem pracy czy nawet walki o nią. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie historycznym, że musimy bardzo intensywnie zabiegać o to, by ten poziom niezależności, który określilibyśmy mianem suwerenności, zachować. W przeszłości najgorsze dla Polski chwile przetrwaliśmy m.in. dzięki kulturze – sztuce, stylowi życia, pamięci o chwalebnych czynach zbrojnych, dzięki mitowi i misji polskiej inteligencji, która odegrała w swojej różnorodności niebagatelną rolę w dążeniu do odzyskania niepodległości w XIX i XX w. Jednocześnie zawsze dla tych, którzy nie szli drogą zdrady narodowej, bo były i takie środowiska, perspektywą i celem było odzyskanie