Pawlik-Regulska: Nauczyciele już doświadczają segregacji

RYSZARD GROMADZKI: Jakie pani zdaniem będą konsekwencje wprowadzenia projektowanych przez rząd obowiązkowych szczepień nauczycieli przeciw COVID-19 dla funkcjonowania polskiej szkoły?

AGNIESZKA PAWLIK-REGULSKA: Konsekwencją wprowadzenia przymusowych szczepień nauczycieli i innych pracowników oświaty może być zapaść systemu szkolnego w Polsce, spowodowana masowymi odejściami nauczycieli ze szkół. Nawet w tak dużym mieście jak Warszawa, gdzie pracuję, nie jest wcale oczywiste, że znajdzie się np. brakujących matematyków czy fizyków. To nie jest tak, że jeżeli w szkołach pojawią się wakaty, to automatycznie znajdą się nauczyciele. Minister Czarnek zdaje sobie z tego doskonale sprawę. Jego sceptyczne stanowisko wobec obowiązkowych szczepień tej grupy zawodowej wynika z tego, że ma świadomość, iż ok. 20 proc. nauczycieli, czyli ok. 100 tys. osób, pozostaje niezaszczepionych.