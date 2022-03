Nie lekceważmy Rosji. Rozmowa z płk. dr. Liamem Collinsem

PIOTR WŁOCZYK: W Polsce widać sporo optymizmu w kwestii tego, jak przebiega rosyjska inwazja na Ukrainę. Czy faktycznie jesteśmy świadkami początku końca rosyjskiego projektu odrodzenia imperium?

PŁK DR LIAM COLLINS: Cały czas przestrzegam wszystkich dokoła: Rosjanie mają generalnie lepsze wojsko niż to, co pokazują ich siły walczące na Ukrainie. Początek tej inwazji został tragicznie przeprowadzony na poziomie strategicznym i taktycznym, ale to nie jest reprezentatywny obraz całości rosyjskich sił zbrojnych. Nie popełniajmy błędów Putina i nie lekceważmy przeciwnika. To się nigdy nie kończy dobrze.