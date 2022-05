Rachunek za pandemię. Wywiad z Anną Marią Siarkowską

RYSZARD GROMADZKI: Zmieniła pani polityczne barwy, przechodząc z PiS do Solidarnej Polski. Co skłoniło panią do takiego kroku?

ANNA MARIA SIARKOWSKA: Wspólnota wartości, których fundamentem jest wolna, silna, demokratyczna Polska. Mam jak najlepsze doświadczenie ze wspólnej pracy z politykami Solidarnej Polski w Sejmie. Z ich strony zawsze mogłam liczyć na partnerstwo i gotowość do dialogu. Tego bardzo brakuje w Zjednoczonej Prawicy.

Czy sceptyczna postawa Solidarnej Polski wobec sanitaryzmu miała znaczenie dla pani decyzji?

Oczywiście. Środowisko SP jako jedno z nielicznych w Sejmie nie zgubiło wrażliwości na ograniczanie praw i wolności obywatelskich pod pretekstem walki z pandemią.

16 maja, po ponad dwóch latach, odwołany został w Polsce stan epidemii. Bilans tego okresu to – jak szacują eksperci – ok. 200 tys. ponadnormatywnych zgonów, ogromny dług zdrowotny, z którym będziemy się zmagać przez lata, rozregulowana gospodarka, rekordowa inflacja, trudne do oszacowania koszty społeczne. Kto zapłaci rachunek za pandemię? Czy autorzy i wykonawcy polityki prowadzonej w związku z COVID-19 powinni zostać rozliczeni?