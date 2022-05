Przełomowy czas dla pro-liferów

PIOTR WŁOCZYK: Jest pani gotowa na tę bitwę?

CAROL TOBIAS: Jesteśmy gotowi. Od 50 lat wiedzieliśmy, że jeżeli Sąd Najwyższy cofnie decyzję w sprawie Roe vs. Wade i kwestia legalności aborcji wróci do polityków rządzących poszczególnymi stanami, to druga strona nie przyjmie tego spokojnie. Jesteśmy gotowi bronić praw nienarodzonych.

Czy śledziła pani jesienią 2020 r. informacje płynące z Polski, gdy polski Trybunał Konstytucyjny zabronił tzw. aborcji eugenicznej?

Tak, widziałam, że przeciwnicy tej decyzji zareagowali bardzo gwałtownie. Nasze kościoły były atakowane, nękano księży i osoby publiczne o konserwatywnych poglądach, skrajna lewica próbowała sparaliżować państwo. Już widać, że w Ameryce będzie co najmniej tak samo gwałtownie. Zdaję sobie sprawę z tego, że to będzie dla nas bardzo ciężki czas. Nie chcę, by komukolwiek stała się krzywda, ale jeżeli dojdzie do naprawdę drastycznych sytuacji, to myślę, że to wszystko przyniesie dużo szkód ludziom, którzy wspierają tak ostre protesty. Amerykanie w większości chcą debatować w sposób cywilizowany. Jeżeli jednak proaborcyjni aktywiści zaczynają nękać kościoły i wiernych, jeżeli grożą sędziom Sądu Najwyższego i politykom wspierającym ochronę nienarodzonych, to jestem pewna, że większość naszego społeczeństwa będzie się temu sprzeciwiać.