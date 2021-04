Wrócą baseny i siłownie? "W czerwcu będzie można otwierać"

Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz zapytał specjalistów o to, jakie miejsca będą otwierane najszybciej, być może już w najbliższych dniach.

Luzowanie obostrzeń

Specjalista chorób zakaźnych, członek Rady Medycznej przy premierze, profesor Krzysztof Tomaszewicz wskazuje w rozmowie z RMF FM, że ważnym punktem będą szkoły. Lekarz zwraca uwagę na trudności i problemy natury psychologicznej wywołane u wielu uczniów koniecznością kontynuowania edukacji w trybie zdalnym.

– Myślę, że szkoły będą faktycznie pierwszym elementem do luzowania, ale z dużym nadzorem nad sytuacją. Natomiast moim zdaniem, wielokrotnie to mówiłem, otwarcie sklepów w galeriach handlowych czy salonów fryzjerskich, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, to jest absolutnie wykonalne – oznajmia prof. Tomaszewicz.

Ekspert zaznacza przy tym, że należy pamiętać o przestrzeganiu reżimu sanitarnego. – To nie jest koniec, wciąż muszą obowiązywać reguły dotyczące liczby klientów, zachowania sprzedawców i samych klientów – mówi. W jego opinii nie wszyscy odwiedzający te miejsca do końca rozumieją, czego się od nich oczekuje. Lekarz ocenia, że obostrzenia w sklepach i galeriach handlowych będą obowiązywały jeszcze przez kilka miesięcy.

Kiedy siłownie i baseny?

Prof. Tomaszewicz jest dobrej myśli w kwestii umożliwienia ludziom uprawiania sportu, także w zamkniętych pomieszczeniach. – Będziemy mieli za chwilę ciepło, temperatura będzie coraz wyższa, sport na świeżym powietrzu nikomu nie zaszkodził, a jeżeli to będzie organizowane w sposób racjonalny, myślę, że niedługo, jeszcze nie teraz, sport w pomieszczeniach zamkniętych też wróci – wskazuje.

Z kolei epidemiolog i były wiceminister zdrowia profesor Marcin Czech szacuje, że sport w pomieszczeniach zamkniętych takich jak baseny czy siłownie, ma szansę wrócić w czerwcu. Lekarz podkreślił wagę przestrzegania wymogów reżimu sanitarnego. Jak tłumaczy, chodzi o to, aby nie wpuszczać do tych obiektów tłumu ludzi. – Wydaje się, że jeśli utrzyma się obecny trend dotyczący liczby zakażeń, racjonalnie w czerwcu będzie można otwierać takie miejsca – wskazuje.

Czytaj też:

Premier zapowiada powrót do normalności: Jako jedni z pierwszych w EuropieCzytaj też:

Petycja do rządu. Chcą zniesienia obostrzeń dla sportu dzieci i młodzieży