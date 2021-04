Dworczyk: Sputnik nie cieszyłby się w Polsce zainteresowaniem

W rozmowie z TVP Info, szef KPRM Michał Dworczyk był pytany o ewentualność zakupienia i sprowadzenia do Polski rosyjskiej szczepionki Sputnik.

Polacy nie ufają Sputnikowi

Rosja przekonuje, że opracowany przez nią preparat okazał się bardziej skuteczny, niż pokazały badania kliniczne. Michał Dworczyk przyznał jednak, że preparat nie cieszyłby się w Polsce zainteresowaniem.

– Mamy zabezpieczone nasze potrzeby. Było przeprowadzonych kilka badań zleconych zarówno przez rząd, jak również przez niezależne ośrodki medialne, z których jasno wynika, że taka szczepionka w Polsce nie cieszyłaby się zainteresowaniem ze względu na brak zaufania Polaków do tego rodzaju preparatu. To jednoznacznie wynikało ze wszystkich badań. Dzisiaj pozyskiwanie tej szczepionki byłoby niecelowe – powiedział Dworczyk.

Dworczyk poinformował, że rząd planuje uruchomienie w maju dużej kampanii profrekwencyjnej dotyczącej szczepień. – W interesie nas wszystkich jest to, żebyśmy jak najszybciej zaszczepili jak największą część dorosłej populacji – mówił szef Kancelarii Premiera.

Rejestracja dla kolejnej grupy wiekowej

Od środy na szczepienie przeciw COVID-19 mogą rejestrować się osoby urodzone w 1970 r. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię, SMS-em lub w punktach szczepień.

W tym tygodniu nadal każdego dnia do grupy rejestrujących dołącza kolejny, młodszy o rok rocznik. Odpowiednio: 21 kwietnia jest to rocznik 1970, 22 kwietnia będzie to rocznik 1971; 23 kwietnia – rocznik 1972, a 24 kwietnia – rocznik 1973.

Upoważnieni do zapisów mogą rejestrować się na kilka sposobów: dzwoniąc na infolinię 989, za pośrednictwem internetu, korzystając z systemu e-Rejestracji, Internetowego Konta Pacjenta, wysyłając SMS-a na numer 880-333-333 lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

