Wielka Brytania: Analitycy ogłaszają koniec pandemii koronawirusa

Powodem zakończenia stanu pandemii ma być sukces kampanii szczepień, która według najnowszych obliczeń miała zredukować wskaźnik zakażeń o 90 procent.

Kampania szczepień decydująca

Jak podają brytyjskie media, badacze z oksfordzkiej placówki doszli do takich wniosków przy współpracy z Biurem Narodowej Statystyki. Na podstawie aktualnych danych o zakażeniach w Wielkiej Brytanii uznali, że akcja szczepień ma kluczowy wpływ na spadek przypadków zarażenia koronanwirusem.

– Przyjęcie dwóch dawek szczepionki Pfizera obniża wskaźnik zarażeń o 70 proc., a wskaźnik wystąpienia objawów COVID-19 nawet o 90 proc. – podaje za "Mirror" portal onet.pl.

Sytuacja przeszła w endemiczną

Ekspertka w zakresie statystyki medycznej i epidemiologii, prof. Sarah Walker powiedziała w rozmowie z "Telegraph", że sytuacja w Wielkiej Brytanii "zmieniła się z pandemicznej w endemiczną", co oznacza stałe występowanie pewnej liczby zachorowań na daną chorobę na danym obszarze przez wiele lat. – Jestem ostrożną optymistką, jeśli chodzi o utrzymanie koronawirusa pod kontrolą dzięki programowi szczepień – stwierdziła prof. Walker. Jak dodała, "długotrwały lockdown nie jest możliwym rozwiązaniem", zatem szczepienia są konieczne dla opanowania sytuacji.

Kampania wyszczepiania w Wielkiej Brytanii jest jedną z najszybciej prowadzonych na świecie. Szczepionkę, co najmniej w jednej dawce zaaplikowano już ponad 33 mln ludzi, czyli ok. 50 proc. całkowitej populacji kraju.

Nowe dane dot. szczepień w Polsce

W Polsce do tej pory wykonano w sumie 9 806 966 szczepień przeciw COVID-19. Pierwszą dawkę otrzymało 7 311 128 osób – podano w piątek na stronach rządowych.

Przekazano też informację, że w czwartek zaszczepiono najwięcej osób, bo 296 926. Z kolei w środę było to 279 678 wkłuć. To do tej pory najwyższe liczby podanych dawek w ciągu jednego dnia.

Od początku szczepień odnotowano w Polsce 6539 niepożądanych odczynów poszczepiennych tzw. NOP, w większości objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia. Zutylizowano łącznie 10 661 dawek szczepionek. Dane obejmują okres od 27 grudnia 2020, gdy zaszczepiono pierwszą osobę w Polsce, do północy dnia poprzedzającego dzień publikacji.

Polscy pacjenci otrzymują cztery rodzaje szczepionek przeciw COVID-19. Preparat opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, jako jedyny wymaga podania jednej dawki. Szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe.

