"Apogeum mamy za sobą". Minister Niedzielski przedstawił "plan na powrót do normalności"

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Nałęczowie szef resortu zdrowia Adam Niedzielski przedstawił plany rządu dotyczące odbudowy zdrowia po epidemii koronawirusa.

"To będzie nasz priorytet"

– Dzisiaj inicjujemy bardzo ważny projekt dla zdrowia wszystkich Polaków, wszystkich tych, którzy mieli okazję przejść zakażenie COVID-19 – poinformował minister. – III fala COVID-19 jest słabnąca. Apogeum liczby zachorowań, hospitalizacji czy zgonów mamy już za sobą. Naszym priorytetem w najbliższym czasie będzie odbudowa zdrowia Polaków po pandemii – dodał.

Niedzielski tłumaczył, że najważniejszym zadaniem na najbliższe miesiące będzie powrót do normalnego leczenia, do zajmowania się zdrowiem, tak jak zajmowaliśmy się nim w czasie przed pandemią koronawirusa. Na zaprezentowany przez ministra zdrowia plan na powrót do normalności składają się: Krajowa Sieć Onkologiczna, Krajowa Sieć Kardiologiczna, rehabilitacja post-covid, profilaktyka 40+ oraz zniesienie limitów świadczenia usług medycznych specjalistycznych.

– Chcemy wykorzystać sieć uzdrowisk w całym kraju. Wszystkie uzdrowiska spełniające określone warunki, po zgłoszeniu do Narodowego Funduszu Zdrowia, będą mogły dołączyć do programu rehabilitacji postcovidowej – powiedział. Niedzielski podkreślił, że rehabilitacja postcovidowa będzie powszechnie dostępna. Jak dodał, najczęstszym skutkiem przebycia zakażenia jest utrata wydolności oddechowej.

"To była konieczność"

Szef resortu zdrowia poinformował ponadto, że od 4 maja znoszona zostanie rekomendacja dotycząca ograniczenia zabiegów planowych. – Była to konieczność, ponieważ wszystkie ręce i siły były potrzebne do zwalczania III fali – stwierdził Adam Niedzielski.

