Nadchodzi koniec epidemii? Prezydent spotkał się z przedstawicielami branż zamkniętych

Jak podkreślał prezydent Andrzej Duda podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim z osobami reprezentującymi branże zamknięte, rząd nie miał wyboru, jeśli chodzi o obostrzenia nakładane w związku z epidemią koronawirusa w naszym kraju. Przypomniał, że każda próba ich luzowania kończyła się wzrostem zakażeń.

Wyraził jednak nadzieję, że przyspieszenie Narodowego Programu Szczepień pozwoli na powrót do normalnego funkcjonowania wielu branż, które ponoszą obecnie duże straty.

– Po cichu liczymy, że okres wakacyjny, czyli ten letni, to będzie czas pokonania koronawirusa – powiedział prezydent Andrzej Duda.

– Liczę na to i głęboko wierzę, że dzięki systematycznie realizowanemu Narodowego Programu Szczepień, za co ogromnie dziękuję, liczba zakażeń będzie spadać, a w efekcie dojdzie do pokonania koronawirusa i będziemy mogli wracać do normalnego życia – podkreślał.

Prezydent chce poznać "uwagi i potrzeby"

Jak podkreślił prezydent Andrzej Duda, spotkanie ma na celu zapoznanie się z potrzebami zamkniętych branż, żeby ułatwić ich powrót do normalnego funkcjonowania.

– Zaprosiłem dziś Państwa, by porozmawiać z tymi, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji; wysłuchać uwag i potrzeb, aby powrót do normalności był łatwiejszy — zaznaczał Andrzej Duda.

Dodawał przy tym, że "powrót do normalności" musi przebiegać stopniowo, żeby nie zaprzepaścić wielu iesięcy wyrzeczeń.

— Dziś wielkim moim dążeniem jest to, by jak najszybciej umożliwić Państwu funkcjonowanie, ale musimy to zrobić w sposób mądry. To musi być proces realizowany powoli — mówił.

Czytaj też:

Morawiecki: To sprawa ponad podziałami politycznymi. Odłóżmy na bok sporyCzytaj też:

Brytyjski parlament zaleca przegląd kar za nieprzestrzeganie obostrzeń. "Mogą być dyskryminujące"Czytaj też:

Projekt ustawy o zasobach własnych UE przyjęty przez rząd. Ziobro i Wójcik byli przeciw