Coraz mniej osób chorych na COVID-19 w szpitalach

Koronawirus w Polsce

Mamy 5 709 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – przekazało we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych przypadków odnotowano w woj. śląskim – 817.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, że ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 361 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła dziś do 2 768 034, z czego 65 897 osób zmarło. Wyzdrowiało dotąd 2 467 036 zakażonych.

Zajęte łóżka i respiratory

Z informacji przekazanych we wtorek przez resort zdrowia wynika również, że w szpitalach przebywa 26 925 chorych z COVID-19, a 3041 z nich jest podłączonych do respiratorów. To o 5013 hospitalizowanych pacjentów mniej niż tydzień temu.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 44 218 łóżek i 4502 respiratory.

Poprzedniego dnia, w poniedziałek, Miminterstwo Zdrowia podawało, że hospitalizowanych jest 27 137 chorych z COVID-19, z których 3101 było pod respiratorami. Tydzień wcześniej, 20 kwietnia, resort informował, że w szpitalach przebywa 31 938 zakażonych pacjentów, w tym 3287 pod respiratorami.

Ministerstwo przekazało we wtorek, że na kwarantannie jest 193 781 osób.

