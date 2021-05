Koronawirus w Polsce. Ponad 6 tysięcy nowych przypadków

Resort zdrowia poinformował, że nowe przypadki pochodzą z województw: śląskiego (1086), mazowieckiego (793), wielkopolskiego (753), dolnośląskiego (643), małopolskiego (481), łódzkiego (458), lubelskiego (354), pomorskiego (322), kujawsko-pomorskiego (321), zachodniopomorskiego (280), opolskiego (184), warmińsko-mazurskiego (180), świętokrzyskiego (172), lubuskiego (121), podkarpackiego (115), podlaskiego (112).

56 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 158 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 352 osoby.

Liczba zakażonych koronawirusem: 2 818 378 / 68 993 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Obecnie w szpitalach przebywa 19 433 chorych z COVID-19, z czego 2 334 osób jest podłączonych do respiratorów. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 39 168 łóżek i 4 218 respiratorów. Na kwarantannie przebywa obecnie 142 351 osób. Do tej pory wyzdrowiało 2 546 751 zakażonych.

Ponad 11 mln 995 tys. szczepień w Polsce

Do środy w Polsce wykonano ponad 11 mln 995 tys. szczepień przeciw COVID-19. Ponad 7 mln zastrzyków dostały kobiety, a 4,9 mln mężczyźni.

W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest ponad 3 mln 115 tys.

2,6 mln iniekcji wykonano u seniorów powyżej 75. roku życia, zaś 1,8 mln u osób w wieku od 71 do 75 lat. W 3,1 mln przypadków zastrzyk wykonano u osób w przedziale 61-70 lat. 1,8 mln szczepień otrzymały osoby w wieku od 51 do 60 lat, zaś 1,4 mln od 41 do 50 lat. Ok. 798 tys. zastrzyków wykonano u osób w wieku 31-40 lat.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 11 994 dawki. Zgłoszono 6996 niepożądanych odczynów poszczepienne, w tym większość łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i bólem w miejscu wkłucia.

