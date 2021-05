Von der Leyen apeluje do krajów produkujących szczepionki

"UE przoduje w dostarczaniu skutecznych szczepionek reszcie świata – jak dotąd to ponad 200 mln dawek! To tyle, ile dostarczono Europejczykom. Naszym priorytetem jest zwiększenie produkcji w celu realizacji globalnych szczepień. Jednocześnie jesteśmy otwarci na omówienie wszelkich innych skutecznych i pragmatycznych rozwiązań" – napisała na Twitterze von der Leyen.

Jak dodała, w tym kontekście KE jest gotowa ocenić, w jaki sposób propozycja USA mogłaby pomóc w osiągnięciu tego celu.

"Jednak na krótką metę wzywamy wszystkie kraje produkujące szczepionki do natychmiastowego zezwolenia na eksport i do unikania środków, które zakłócają łańcuchy dostaw" – dodała.

Biden pod presją zmienił zdanie

Prezydent USA Joe Biden wyraził w środę poparcie dla odstąpienia od zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO) i zawieszenia praw własności intelektualnej firm farmaceutycznych do szczepionek przeciw COVID-19. Na takie rozwiązanie nalegają w USA członkowie Partii Demokratycznej oraz rządy około 100 krajów na świecie.

Zrzeczenie się praw własności intelektualnej do patentów na szczepionki zaproponowały Indie i RPA. Umożliwiłoby to produkcję preparatów w krajach ubogich, gdzie obecnie dostęp do nich jest mocno ograniczony. USA wraz z kilkoma innymi krajami zablokowały wcześniej negocjacje w WTO w tej sprawie, ale amerykański prezydent, pod rosnącą presją, zmienił swoje stanowisko.

Przedstawicielka USA ds. handlu w administracji Bidena, Katherine Tai w wydanym oświadczeniu ogłosiła poparcie Białego Domu dla proponowanego rozwiązania, w ramach którego nastąpiłoby tymczasowe zrzeczenie się niektórych praw własności intelektualnej do szczepionek.

– To globalny kryzys zdrowotny, a nadzwyczajne okoliczności związane z pandemią COVID-19 wymagają podjęcia nadzwyczajnych środków – oświadczyła Tai.

– Administracja USA mocno wierzy w ochronę własności intelektualnej, ale w celu zakończenia tej pandemii popiera zniesienie tej ochrony dla szczepionek – dodała Tai.

Szef WHO zadowolony z decyzji USA

Zapewniła, że Stany Zjednoczone będą uczestniczyć w negocjacjach w WTO w tej sprawie, ale ostrzegła, że będzie to wymagało czasu, bowiem decyzje WTO wymagają konsensusu wszystkich członków.

Decyzję władz USA z zadowoleniem przyjął dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, który powiedział, że jest to niezwykle ważny moment w walce przeciw COVID-19.

