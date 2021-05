Powikłania po COVID-19. "Jeśli można, zabiegi należy odraczać"

"Bardzo ważne praktyczne wnioski z prospektywnego badania pacjentów operowanych po COVID-19. Ten wirus zwiększa ryzyko powikłań pooperacyjnych przez 6 tygodni po zachorowaniu, a nawet dłużej u pacjentów z utrzymującymi się objawami pocovidowymi. Jeśli można, zabiegi należy odraczać" – napisał na Twitterze dr n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19.

twitter

Specjalista powołuje się na badania opublikowane przez pismo "Anasthesia" ("Timing of surgery following SARS-CoV-2 infection: an international prospective cohort study"). Objęto nimi 140 tys. pacjentów poddanych zabiegom operacyjnym w 116 krajach. Chodziło w nich o to, by ustalić najbardziej odpowiedni termin zabiegu po przechorowaniu COVID-19.

Operacja zwiększa ryzyko powikłań

Z ustaleń wynika, że przez 6 tygodni od wykrycia u pacjenta zakażenia SARS-CoV-2, wykonanie u niego operacji wiąże się z większym ryzykiem powikłań oraz zgonu w okresie 30 dni od zabiegu. Lepsze efekty uzyskiwano, gdy operację przeprowadzono najwcześniej po siedmiu tygodniach od wykrycia zakażenia. Dotyczyło to zarówno pacjentów wysokiego, jak i niskiego ryzyka.

U osób, u których objawy COVID-19 utrzymują się dłużej, nawet po upływie sześciu tygodni, zabieg operacyjny powinien być jeszcze bardziej odroczony – stwierdzają autorzy badania.

Powrót zabiegów planowych

4 maja przywrócono zabiegi planowe, które wcześniej zostały wstrzymane ze względu na wzrost nowych zakażeń koronawirusem podczas szczytu trzeciej fali epidemii w Polsce na przełomie marca i kwietnia.

Czytaj też:

Koronawirus. Niezwykłe odkrycie rosyjskich naukowców