Nowy Jork chce przyciągnąć turystów. Darmowe szczepienia na COVID-19

W atrakcyjnych miejscach „Wielkiego Jabłka” turyści będą mogli zaszczepić się preparatem firmy Johnson & Johnson. Władze miasta liczą na to, że zachęcą w ten sposób wiele osób do odwiedzenia Nowego Jorku.

Według stacji NBC, która cytuje de Blasio, stan Nowy Jork musiałby nieco zmodyfikować reguły dotyczące szczepień. Burmistrz powiedział, że jego zespół współpracuje z administracją gubernatora Andrew Cuomo, aby osiągnąć ten cel.

Mobilne furgonetki ze szczepionkami

Jak zapewnił, mobilne furgonetki są gotowe do akcji już w ten weekend, w takich miejscach jak m.in. Empire State Building, Times Square, Brooklyn Bridge Park oraz Central Park. Czekają tylko na zielone światło ze strony władz stanowych.

– Jest to pozytywna wiadomość dla turystów. Przyjedźcie tutaj, jest bezpiecznie, to wspaniałe bezpieczne miejsce i będziemy się o was troszczyć. Upewnimy się, że się zaszczepicie, kiedy będziecie tu z nami – pokreślił de Blasio.

Miasto podejmuje wysiłki by zarobić na turystyce blisko 60 mld dolarów, a także przywrócić prawie 90 tys. miejsc pracy, które zostały zlikwidowane z powodu pandemii.

Gubernator Cuomo powiedział w środę, że kiedy Broadway wznowi spektakle we wrześniu, może to przyciągnąć więcej turystów, a miasto chce im zaoferować darmowe szczepienia.

– W tym momencie maski, badania lekarskie, zwiększona filtracja powietrza i wentylacja, a także rygorystyczne wymagania dotyczące czyszczenia i dezynfekcji są obowiązkowe, ale to może ulec zmianie – dodał Cuomo.

Czytaj też:

Minister zdrowia ogłasza: Mamy około 50 proc. odporność populacyjnąCzytaj też:

"W każdym z nas powstają mutacje". Prof. Gut o nowych wariantach koronawirusaCzytaj też:

Nadchodzi koniec z maseczkami. Rozporządzenie w Dzienniku Ustaw