Niedzielski ogłasza duży spadek średniej zakażeń. "Poniżej minimum między II a III falą"

Resort zdrowia poinformował w sobotę o 4765 nowych zakażeniach, w piątek o 6047, w czwartek o 6431, w środę o 3896, we wtorek o 2296, w poniedziałek o 2525, zaś w niedzielę o 4612 nowych przypadkach.

"Średnia 7-dniowa nowych zakażeń spadła do ok 4 tys. przypadków - poniżej minimum między II a III falą, które wynosiło ok 5 tys." – napisał w sobotę na Twitterze Niedzielski.

"Wskaźnik nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców zmniejszył się do 11,4. Od kolejnej soboty będziemy mogli zdjąć już maseczki na zewnątrz" – dodał minister.

Rząd od 15 maja znosi obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu, pod warunkiem, że utrzymamy dystans 1,5 metra od innej osoby. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii opublikowano w czwartek wieczorem w Dzienniku Ustaw.

Koronawirus w Polsce

Mamy 4765 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce – podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował również, że z powodu COVID-19 zmarło 109 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 312 osób.

W szpitalach przebywa 17 tys. 155 chorych z COVID-19, a 2 tys. 157 z nich jest podłączonych do respiratorów. Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 136 tys. 787 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 mln 563 tys. 79 zakażonych.

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o występowaniu w Polsce dwóch wariantów koronawirusa: indyjskiej i południowoafrykańskiej.

