Nadmiarowe zgony Polaków

Z danych Eurostatu wynika, że wporównaniu z latami 2016–2019 odsetek nadmiarowych zgonów od marca 2020 r. do stycznia 2021 r. wyniósł wPolsce 23,5 proc. To najwięcej wkrajach UE. Według GUS w2020 r. wPolsce zmarło 477 tys. osób. To ok. 70 tys. więcej niż w2019 r. Z kolei Rejestr Stanu Cywilnego podaje, że wzeszłym roku zmarło 486 tys. osób, czyli 82 tys. więcej, niż wyniosła średnia liczba zgonów wlatach 2016–2019. Tymczasem z powodu lub przy udziale COVID-19 w2020 r. zmarło 28,5 tys. osób. Analogiczna sytuacja wystąpiła wtym roku. W pierwszych trzech miesiącach łączna liczba nadmiarowych zgonów przekroczyła 26 tys.