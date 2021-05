Kobieta otrzymała sześć dawek Pfizera naraz. Trafiła do szpitala

Do zdarzenia doszło w Toskanii, gdzie 23-letniej stażystce psychologii klinicznej wstrzyknięto całą fiolkę szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer/BioNTech.

Kobieta trafiła na obserwację do szpitala. Podano jej paracetamol i płyny. Jest w dobry stanie – poinformowała włoska agencja informacyjna AGI.

Fatalna pomyłka

Pielęgniarka, zamiast wstrzyknąć jedną dawkę szczepionki, podała 23-latce całą fiolkę, co odpowiada sześciu dawkom.

Incydent został zgłoszony do włoskiego organu nadzoru medycznego.

Przedawkowania szczepionki Pfizera zgłaszano wcześniej w Stanach Zjednoczonych, Australii, Niemczech i Izraelu.

Koronawirus we Włoszech

Według danych z ostatniego weekendu we Włoszech wykonano dotąd 24,1 mln szczepień. Dwie dawki przyjęło 7,4 mln osób, co odpowiada 12,3 proc. populacji.Władze zapowiadają utrzymanie notowanego od końca kwietnia rytmu pół miliona szczepień dziennie.

We Włoszech wykryto ponad 4 mln zakażeń koronawirusem, wyleczonych jest prawie pół mln osób, a obecnie zakażonych 430 tys. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa około 2 500 najciężej chorych na COVID-19.

Poluzowanie obostrzeń

Po miesiącach przerwy do życia wróciły historyczne miasta, do których na początku maja zaczęli przyjeżdżać pierwsi turyści – na razie głównie Włosi z najbliższych okolic. Ludzie stali w kolejkach do stopniowo otwieranych zabytków, a także do restauracji.

Władze niektórych miast wyszły naprzeciw restauratorom, pozwalając im ustawiać stoliki przed lokalami tam, gdzie wcześniej ich nie było lub powiększyć zajmowaną przez nie przestrzeń.

