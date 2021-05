Kolejne przypadki koronawirusa w szkołach. Zajęcia zawieszone

O pierwszym potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem u ucznia III klasy Szkoły Podstawowej sióstr Urszulanek w Poznaniu poinformowano w piątek.

W poniedziałek lokalne Radio Poznań podało, że zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono także wśród uczniów Szkół Podstawowych nr 54 i 10 w Poznaniu, oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie.

Wcześniej chorowali nauczyciele, teraz dzieci

Rzeczniczka poznańskiego sanepidu Cyryla Staszewska cytowana przez rozgłośnię podkreśliła, że "tak jak na początku roku szkolnego chorowali głównie nauczyciele, teraz zakażenia są wykrywane przede wszystkim u dzieci".

– Mamy kolejne szkoły, gdzie są zawieszone zajęcia. To są dwie szkoły podstawowe w Poznaniu i jedna szkoła podstawowa w Murowanej Goślinie. Nie ma ognisk. Są to pojedyncze zachorowania, ale klasa wówczas jest objęta kwarantanną. Liczone jest to właśnie od ostatniego kontaktu z osobą, czyli w tym przypadku uczniem czy dzieckiem, które było w klasie – dodała rzeczniczka sanepidu.

Powrót do szkół

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych wrócili do nauki stacjonarnej w szkole 4 maja. Od przyszłego poniedziałku do nauki prowadzonej w trybie hybrydowy mają wrócić uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej, oraz uczniowie szkół średnich.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek, że minionej doby w Wielkopolsce potwierdzono 201 nowych przypadków SARS-CoV-2. Z powodu COVID-19 lub współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami zmarło 15 mieszkańców regionu.

Natomiast w całym kraju odnotowano ponad 2 tys. nowych zakażeń i 22 zgony.

