Wizjonerzy Zdrowia: Jak wzmocnić przemysł farmaceutyczny w Polsce

Pandemia mocno doświadczyła świat, stała się też powodem ogromnych inwestycji w farmację i biotechnologię. Ta sytuacja pokazała też, jak ważne jest bezpieczeństwo lekowe: zapewnienie dostępu do leków codziennie stosowanych przez pacjentów. – Od początku pandemii polskie firmy farmaceutyczne robiły wszystko, by to bezpieczeństwo pacjentom zapewnić – podkreślała Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, Grupa Polpharma oraz Katarzyna Dubno, Public Affairs & Market Access Director Adamed Pharma, opowiadając o doświadczeniach polskich firm z okresu pandemii.

Dr Anna Kowalczuk, dyrektor Narodowego Instytutu Leków, zaznaczyła, że leki obecne na polskim rynku są bezpieczne. Krzysztof Kopeć, prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, oraz poseł Tadeusz Chrzan, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności Lekowej Polski, zastanawiali się, w jaki sposób rząd powinien wesprzeć krajowy przemysł farmaceutyczny, by ten mógł budować swoją siłę na przyszłe wyzwania, których jest wiele: to nie tylko potencjalna kolejna pandemia, ale też np. starzenie się społeczeństwa. Mówili też o roli Krajowego Planu Odbudowy we wzmacnianiu krajowego przemysłu farmaceutycznego oraz o zapowiadanych zmianach w ustawie refundacyjnej.

Konferencję prowadzili: red. Katarzyna Pinkosz (Do Rzeczy) i red. Krzysztof Jakubiak (mZdrowie).