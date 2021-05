Lewica proponuje dodatkowy dzień wolny od pracy

Złożony przez nich w Sejmie projekt ustawy zakłada, że Polacy dostaną wolny dzień od pracy na szczepienie przeciwko koronawirusowi. W tej chwili wolny dzień przysługuje tylko przy szczepieniach obowiązkowych, a szczepienie przeciw COVID-19 jest dobrowolne.

Co zawiera nowela?

Proponowana przez Lewicę nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi dodaje artykuł, zgodnie z którym pracownikowi – także zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia – będzie przysługiwać dzień wolny od pracy w dniu wykonania szczepienia przeciwko COVID-19 na podstawie skierowania, jeśli przedstawi je pracodawcy najpóźniej w dniu poprzedzającym wykonanie szczepienia.

"Chcemy zmobilizować do szczepień tę część społeczeństwa, która ma wątpliwości, czyli 30 proc. Polaków. Wolny dzień byłby motywacją do pójścia na szczepienia. Poza tym szczepienie może trwać kilka godzin. Trzeba dojechać na miejsce, poczekać we kolejce. To czasem trwa długo, więc pracownicy muszą brać urlop na ten dzień. Rząd nie tylko musi zachęcać, ale też wprowadzać odpowiednie regulacje. Walka z kryzysem pandemii nie może się odbywać głównie kosztem ludzi pracy" – czytamy w czwartkowym komunikacie Lewicy.

Apel o szybkie procedowanie w parlamencie

– Oczekujemy szybkiego procedowania w Sejmie i Senacie. Zmiana musi wejść w życie jak najszybciej. Każda kolejna zaszczepiona osoba to szansa na powstrzymanie pandemii ze wszystkimi jej tragicznymi skutkami – mówił na konferencji prasowej Marek Rutka, poseł Lewicy.

