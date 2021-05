Szybko słabnie zainteresowanie szczepionkami. Co zrobi rząd?

Rzeczpospolita" na pierwszej stronie czwartkowego wydania zapowiada, że wyraźnie ma przyspieszyć akcja promocyjna szczepień. Cytuje odpowiedzialnego za Narodowy Program Szczepień ministra Michała Dworczyka, który mówi, że "w piątek na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego będziemy proponować samorządowcom kolejne działania, których celem jest zmobilizowanie Polek i Polaków do szczepień."

"Samorządowcy nie odmówią pomocy. – Będziemy współpracować – zapewnia Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. – Już dwa tygodnie temu zwróciliśmy się do ministra z pomysłem utworzenia funduszu, który miałby być wykorzystany do promocji akcji szczepień. Trzeba zapukać bezpośrednio do drzwi Polaków – tłumaczy" – czytamy w gazecie.

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski podkreśla, że potrzebny jest solidny system zachęt, jak np. w Wałbrzychu. To m.in. tańsze bilety na komunikację miejską. W jego ocenie ważną rolę spełnią także paszporty covidowe ułatwiające wyjazd za granicę.

Akcje promocyjne szczepień

Rząd jest świadomy tego zjawiska i zapowiada ofensywę kampanii promującej szczepienia. Jedną z nich jest zainaugurowana kilka dni temu przez premiera Morawieckiego akcja "Ostatnia prosta", w której sportowcy oraz celebryci przekonują do zaszczepienia się przeciwko COVID-19.

– Jest to jedyna droga do pozbycia się pandemii. Jest to w zasięgu naszej ręki. Szczepimy się - jest to nasza ostatnia prosta – mówił o szczepieniach szef polskiego rządu podczas prezentacji kampanii.

W przygotowaniu są kolejne akcje promocyjne, tym razem współorganizowane z samorządami.

