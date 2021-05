Tylko część łóżek dla chorych na COVID-19. "Wracamy do normalnego trybu leczenia w szpitalach"

– Odparliśmy trzecią falę koronawirusa, trzecią falę pandemii, to jest ta najlepsza informacja (…). Mamy zdecydowanie mniej zakażeń niż jeszcze miesiąc czy półtora miesiąca temu, w związku z tym również osób przebywających w szpitalach jest nieporównywalnie mniej, to o ponad połowę mniej pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 w zachodniopomorskich szpitalach – powiedział w piątek dziennikarzom wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Wskazał, że w czasie walki z trzecią falą pandemii odkładane były m.in. niektóre zabiegi.

"Wracamy do normalnego leczenia"

– Wracamy do normalnego trybu leczenia. Oczywiście część łóżek covidowych będzie musiała pozostać po to, żeby dalej udzielać pomocy pacjentom, którzy chorują na COVID-19 – powiedział wojewoda. Podkreślił, że powrót do leczenia pacjentów niecovidowych następuje w pełnym wymiarze.

Zaznaczył, że od poniedziałku dla pacjentów z COVID-19 dostępnych będzie w województwie 670 łóżek, w tym 93 respiratorowe; uwolnionych będzie 766 łóżek, w tym 55 respiratorowych.

Szpitale zwolnione z obowiązku łóżek dla chorych na COVID-19

Wojewoda zdecydował też, że 11 szpitali zostało zwolnionych z obowiązku zapewnienia łóżek dla pacjentów z COVID-19. To m.in. szpital gruźliczy w Koszalinie, szczeciński szpital wojskowy, szpitale w Gryfinie, Barlinku, Choszcznie i Pyrzycach.

Jak podał Bogucki, w czasie trzeciej fali pandemii 24 spośród 28 zachodniopomorskich szpitali leczyło pacjentów z COVID-19. W szczytowym okresie – od 21 do 26 kwietnia uruchomiono 1794 łóżka covidowe. Najwięcej łóżek zajętych było 6 kwietnia – hospitalizowanych było wówczas 1284 pacjentów, dostępnych było 1768 łóżek. 16 kwietnia, w szczytowym momencie, zajętych było 129 ze 161 respiratorów.

Najwięcej łóżek – 521 – uruchomionych było w szczecińskim szpitalu wojewódzkim. 148 łóżek dostępnych było w szpitalu tymczasowym na Pomorzanach, a 127 w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie.

