Przyszłość ochrony zdrowia w Polsce 2021-23: Wizjonerzy 2021

Tygodnik Do Rzeczy od lat włącza się w dyskusję na temat zmian polskiego systemu ochrony zdrowia. W czasie epidemii od początku piszemy nie tylko na temat COVID-19 i skutków epidemii w wymiarze zdrowotnym i społecznym, ale też o tym, że inne choroby nie czekają, trzeba je jak najszybciej diagnozować i leczyć.

Mimo pandemii zorganizowaliśmy konferencję Wizjonerzy Zdrowia, gdyż szczególnie dziś pacjenci potrzebują szybkiej i dobrej diagnostyki, ścieżek leczenia, skutecznych terapii, a przede wszystkim: uwagi. Zgromadziliśmy znakomitych klinicystów i ekspertów systemu ochrony zdrowia, którzy dyskutowali podczas pięciu paneli dyskusyjnych: „Odbudowa zdrowia Polaków po pandemii. Profilaktyka, diagnostyka, leczenie”. „Jak leczy się w Polsce: pacjenci onkologiczni i hematoonkologiczni”, „Pandemie XXI wieku. Priorytety: Niewydolność serca. Otyłość”, „Jak wzmocnić przemysł farmaceutyczny w Polsce”, „Fundusz Medyczny i choroby rzadkie”. Wieczorem odbyła się uroczystość rozdania nagród Wizjonerzy Zdrowia 2021: w reżimie epidemicznym. Nagrody otrzymali:

Ambasador Zdrowia: Alicja Jakubowska. Naczelna pielęgniarka Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, który od pierwszych dni pandemii COVID-19 jest „na pierwszej linii frontu”, leczy zarówno pacjentów chorych na COVID-19, jak pacjentów z innymi schorzeniami. Alicja Jakubowska to pierwsza osoba w Polsce, która została zaszczepiona przeciw COVID-19. Aktywnie włącza się w promocję szczepień, pomaga prowadzić akcję szczepień, często robi to jako wolontariuszka.

Wizjonerzy-Lekarze: prof. Adam Witkowski, prof. Jarosław Kaźmierczak

Prof. Adam Witkowski: kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Narodowego Instytutu Kardiologii, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wprowadzał do Polski wiele innowacyjnych metod leczenia z zakresu kardiologii interwencyjnej. Znakomity lekarz, wybitny naukowiec i organizator, jeden z pomysłodawców i koordynatorów kampanii "Stawka to życie. Zastawka to życie", która została uznana za wzór dla podobnych kampanii w innych krajach Europy. Prof. Adam Witkowski (razem z prof. Robertem Gilem) jest dyrektorem Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI) najstarszych i jednych z najbardziej prestiżowych w Europie warsztatów kardiologicznych. Jeden z nielicznych Polaków zasiadających w strukturach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W czasie epidemii COVID-19 zainicjował, wraz z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, akcję #NieZostańwDomuzZawałem.

Prof. Jarosław Kaźmierczak: Kierownik Kliniki Kardiologii oraz Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii. Wybitny naukowiec, nauczyciel akademicki i ekspert w dziedzinie kardiologii; lekarz, który swoim podejściem do pacjentów, ciężką pracy klinicysty udowadnia, że można ratować ludzkie życie, a jednocześnie angażować się w działania mające na celu poprawę systemu ochrony zdrowia. Propagator programu KOS-Zawał, KONS (koordynowanej opieki nad pacjentem z niewydolnością serca), współautor raportu „Niewydolność serca w Polsce", którego wnioski zostały wykorzystane w wypracowywanie rozwiązań pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej.

Lekarz-Społecznik: prof. Mieczysław Walczak. Kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Wybitny naukowiec i lekarz, z ogromnymi zasługami na rzecz rozwoju endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Od wielu lat wspiera również pacjentów z chorobami rzadkimi, jest m.in. jednym z założycieli Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych, przewodniczącym Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu, przewodniczącym Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich. Współtworzył Program Leczenia Chorób Rzadkich.

Wizjoner Telemedycyny i Nowych Technologii: prof. Henryk Skarżyński. Światową sławę zyskał, przeprowadzając jako pierwszy na świecie najtrudniejsze operacje u osób z głuchotą. Przeprowadził ich najwięcej na świecie. Jest autorem 152 nowych rozwiązań w medycynie, pomysłodawcą i twórcą Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu, w którym od prawie 20 lat wykonywanych jest najwięcej na świecie operacji poprawiających słuch. Inicjator i organizator Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy” i autor powieści filmowej „Powrót Beethovena”. Zorganizował m.in. pierwsze badania przesiewowe wykrywające zaburzenia słuchu, Krajową Sieć Teleaudiologii, nagrodzoną złotym medalem Prix Galien, oraz nowoczesne urządzenie diagnostyczne "Kapsuła Badań Zmysłów".

Wizjoner Systemu Ochrony Zdrowia: dr n. ekonom. Małgorzata Gałązka-Sobotka. Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Od wielu lat pełni rolę lidera i wizjonera zmian w ochronie zdrowia. Propagatorka koncepcji „Ochrony zdrowia nakierowanej na wartość” (Value Based Healthcare). Zainicjowała prace nad modelami opieki zdrowotnej zorientowanej na wartość m.in. hematoonkologii, psychiatrii, bariatrii. Współtworzyła m.in. unikalne programy koordynowanej opieki nad pacjentem chorym na otyłość – KOS BMI 30+ oraz KOS-BAR.

Wizjoner Zdrowia Publicznego: dr n. med. Roman Topór-Mądry. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawanych instytucji w Europie, jeśli chodzi o ocenę i wycenę technologii i świadczeń zdrowotnych. Dzięki AOTMiT Polska od lat uczestniczy w projekcie Global Burden of Disease (GBD), najbardziej kompleksowych badaniach na świecie, pokazujących przyczyny utraty zdrowia. W ostatnim roku Agencja m.in. wydawała rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia COVID-19, oceniała też technologie o wysokiej innowacyjności w chorobach rzadkich, które mają szansę być udostępnione pacjentom w ramach Funduszu Medycznego.

Wizjonerskie Rozwiązania w Medycynie: Dolnośląskie Centrum Onkologii. DCO, kierowane przez prof. Adama Maciejczyka, zostało wyróżnione za „przekierowanie” systemu ochrony zdrowia na pacjenta, odwagę we wdrażaniu kompleksowych rozwiązań organizacyjnych i nowych technologii (m.in. aplikacje Onkoskop, „Mobilne DCO”), prowadzanie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, dzięki któremu pacjent onkologiczny nie jest zagubiony w systemie ochrony zdrowia, kontrolowana jest jakość wykonywanych badań histopatologicznych i radiologicznych, wprowadzane są ścieżki diagnostyki i leczenia. Doświadczenia z pilotażu będą wykorzystywane przy wprowadzaniu Krajowej Sieci Onkologicznej w całej Polsce.

Wizjonerska Osobowość Medycyny: Jerzy Starak. Jeden z najwybitniejszych polskich przedsiębiorców, którego wizja i pasja przyczyniły się do budowy silnej pozycji krajowego przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego. Jest ojcem sukcesu Grupy Polpharma – przekształcił lokalną firmę w Starogardzie Gdańskim w lidera polskiego rynku farmaceutycznego i jedno z największych przedsiębiorstw farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W trakcie pandemii podjął współpracę z naukowcami poznańskiego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w celu wprowadzenia na rynek pierwszego polskiego testu genetycznego wykrywającego SARS-CoV-2. Kolejny etap tej współpracy zaowocował wprowadzeniem na rynek pierwszego polskiego testu odróżniającego zachorowanie na COVID-19 od zachowania na grypę.

Wizjoner-Społecznik: Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl. Mimo diagnozy raka jajnika, członkinie stowarzyszenia wspierają inne kobiety, które dostały diagnozę tego jednego z najtrudniejszych w leczeniu kobiecego nowotworu. We współpracy z lekarzami walczą o zmiany systemowe: stworzenie w Polsce Ovarian Cancer Units (ośrodków kompleksowej diagnostyki i leczenia raka jajnika) oraz o nowoczesne leki. Pokazują, jak pięknie można żyć każdą chwilą życia.

Humanista w Medycynie: Ks. prof. Stanisław Dziekoński. Rektor UKSW w latach 2012-2016 i 2016-2020, twórca wydziału medycznego UKSW. Udało mu się zrealizować ideę Jana Pawła II: stworzenia wydziału medycznego na uczelni katolickiej. Wizją ks. Profesora jest nowoczesny wydział medyczny kształcący przyszłych lekarzy i pielęgniarki, którzy będą wykorzystywać nowoczesne technologie i sztuczną inteligencję, a jednocześnie nie będzie dla nich obce pojęcie służenia choremu pomocą.

Nagroda Specjalna: Prof. Krzysztof Bielecki. Specjalista chorób wewnętrznych, znakomity chirurg, który często podejmował się operacji, gdy inni nie widzieli już szans powodzenia. Nauczyciel akademicki, społecznik, zawsze broni praw pacjenta. Słynie z wyjątkowego podejścia do chorych. – Za rzadko używamy słowa „dziękuję”; od urodzenia do końca życia żyjemy w zespołach, nasze życie zależy od innych, dlatego bądźmy dla siebie nawzajem wdzięczni. W życiu lekarskim zawsz postępowałam tak, jak nauczył mnie mój rektor, prof. Marcin Kasprzak, który mówił: „Każdy lekarz niektórych wyleczy, często pomoże, ale zawsze powinien chorego pocieszać. Nadzieja często jest jedyną rzeczą, która naszym pacjentom pozostaje, nie wolno nam jej odbierać” – powiedział, odbierając Nagrodę Specjalną.

Nagrody wręczał Paweł Lisicki, redaktor naczelny „Do Rzeczy”, a galę rozdania nagród prowadził Piotr Gociek. Nagrody w kategorii: Nagroda Główna oraz Nauka zostaną wręczone w późniejszym terminie.