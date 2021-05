Powikłania dotyczące serca po szczepieniach. Eksperci: Korzyści i tak przewyższają ryzyko

U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) powiadomiły, że monitorują system zgłaszania zdarzeń niepożądanych szczepionek (VAERS) i łącze danych Vaccine Safety Datalink (VSD) w przypadku młodych dorosłych, u których rozwija się rzadkie powikłanie sercowe po otrzymaniu szczepionki przeciwko COVID-19, wyprodukowanej przez Pfizer-BioNTech lub Modernę.

Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa Szczepionek COVID-19 (VaST) Komitetu Doradczego ds. Praktyk Szczepień (ACIP) przy CDC bada kilka przypadków zapalenia mięśnia sercowego, które zgłaszano u nastolatków i młodych dorosłych: częściej u mężczyzn niż u kobiet; częściej po drugiej, niż po pierwszej dawce szczepionki Pfizer-BioNTech lub Moderna; objawy zwykle pojawiają się w ciągu 4 dni po szczepieniu.

Korzyści szczepień

Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne apeluje jednocześnie do wszystkich dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych przebywających w Stanach Zjednoczonych, aby przyjęli szczepionkę COVID tak szybko, jak to możliwe, ponieważ korzyści ze szczepienia przeciwko COVID-19 znacznie przewyższają rzadkie, możliwe ryzyko powikłań związanych z sercem, w tym zapalenia mięśnia sercowego.

"Jesteśmy przekonani, że korzyści wynikające ze szczepień znacznie przewyższają bardzo małe, rzadkie ryzyko. Ryzyko związane ze szczepieniem jest również znacznie niższe, niż ryzyko samego zakażenia COVID-19, w tym jego potencjalnie śmiertelne konsekwencje i potencjalne długoterminowe skutki zdrowotne, które nadal się ujawniają, w tym zapalenie mięśnia sercowego" – czytamy.

"Zalecenia dotyczące szczepień w szczególności obejmują osoby z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, takimi jak wysokie ciśnienie krwi, otyłość i cukrzyca typu 2, osoby z chorobami serca oraz osoby, które przeżyły zawał serca i udar mózgu, ponieważ są one znacznie bardziej narażone na ryzyko niekorzystnego wyniku wirusa COVID-19 niż szczepionki" – napisano.

Czytaj też:

Badanie pochodzenia koronawirusa. USA wzywają WHO do działaniaCzytaj też:

"Nie należy wyolbrzymiać". Eksperci o powikłaniach po szczepieniachCzytaj też:

Rząd zniesie stan epidemii w czerwcu? Prof. Horban odpowiada