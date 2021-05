Włochy: Za 2-3 tygodnie znaczny spadek liczby zgonów na COVID-19

Sileri przypomniał w poniedziałkowym wywiadzie regułę, że liczba zmarłych utrzymuje się na wysokim poziomie także wtedy, gdy już notuje się poprawę sytuacji. To ostatnie kryterium, w którym dochodzi do poprawy w czasie epidemii.

– Oczekujemy, że w ciągu dwóch-trzech tygodni liczba ofiar spadnie w sposób jeszcze bardziej znaczący. Osoby najsłabsze, czyli w wieku powyżej 80 lat i 70-latkowie są chronieni dzięki szczepionce – wyjaśnił wiceminister zdrowia.

Szczepienia we Włoszech

Zwrócił uwagę na istotne przyspieszenie kampanii szczepień. W ciągu ostatnich dwóch tygodni, jak dodał, liczba Włochów, którzy otrzymali pierwszą dawkę wzrosła z 18 milionów do 23 mln, a tych po zakończeniu szczepień z 8 do 12 milionów. Całkowitą odporność ma jedna piąta ludności kraju.

Sileri przyznał, że do spowolnienia szczepień doszło wśród 60-latków. – Trzeba szukać tych ludzi, przekonać, dotrzeć do nich – dodał.

Wiceszef resortu powiedział też, że są obawy, iż trudno będzie młodych ludzi namówić na szczepienia. – Uważają oni, że wirusa już nie ma, wiedzą, że nie zachorują, a zatem zrozumiałe jest, że są niechętni – ocenił.

Według Sileriego może ich do tego przekonać tzw. przepustka dla osób zaszczepionych, bo będzie ona wymagana w dyskotekach, gdy zostaną otwarte.

Następnie w wywiadzie radiowym Sileri wyraził opinię, że "nie ma żadnego ryzyka" nowej fali epidemii po lecie w takim wymiarze, w jakim miało to miejsce na jesieni 2020 roku.

Pandemia nadal trwa

Podobną opinię wyraził w radiu specjalista chorób zakaźnych profesor Massimo Galli z Mediolanu, który dotąd zawsze przestrzegał przed zbyt dużym łagodzeniem przepisów przeciwepidemicznych i apelował o czujność.

Od poniedziałku trzy regiony kraju objęte są białą strefą najniższych restrykcji: Sardynia, Friuli-Wenecja Julijska i Molise. Pozostał tam tylko nakaz dystansu i noszenia maseczek.

We wtorek dojdzie we Włoszech do dalszego poluzowania obostrzeń. W restauracjach możliwa będzie obsługa przy stolikach także w środku. Można będzie wypić kawę przy barze. Ten zakaz był jednym z najbardziej dotkliwych dla milionów Włochów.

Czytaj też:

Koronawirus znów atakuje w miejscach, gdzie wydawał się już opanowanyCzytaj też:

Pandemiczny przełom we Włoszech