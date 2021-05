Problemy z dostawą szczepionek Johnson & Johnson. KE wyjaśnia

Kraje członkowskie zostały poinformowane o pewnych opóźnieniach w dostawie dawek Johnson & Johnson i wyraziły swoje zaniepokojenie – powiedział na konferencji prasowej rzecznik KE.

– Jest to tymczasowe zmniejszenie dostaw i możemy spodziewać się wkrótce wzrostu dostaw dawek. Nadal pracujemy w oparciu o założenie, że otrzymamy uzgodnioną liczbę dawek (w tym roku - PAP) – dodał.

Szczepionka Johnson & Johnson

Jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson można przechowywać w zwykłej lodówce. Z badań wynika, że zapobiega ona ciężkiemu przebiegowi COVID-19, a z czasem jej skuteczność wzrasta. Preparat może być podawany osobom w wieku powyżej 18 lat.

Szczepionkę opracowały firma Janssen Pharmaceutica (będąca częścią globalnego koncernu Johnson & Johnson) oraz specjaliści z Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC). Prace ruszyły już w styczniu roku 2020. W marcu rząd USA przekazał 456 milionów dolarów na rozwój i produkcję szczepionki.

Szczepionka Johnson & Johnson wykorzystuje tę samą technologię, co wcześniej opracowana przez ten zespół i zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków szczepionka przeciwko wirusowi ebola oraz będące w fazie badań szczepionki przeciwko syncytialnemu wirusowi układu oddechowego (RSV), wirusom HIV i zika. Są to szczepionki na bazie niezdolnego do replikacji adenowirusa Ad26, uważane za ogólnie bezpieczne i wysoce immunogenne.

Jest decyzja Rady Medycznej ws. szczepień 12-latków

Rada Medyczna przy premierze rekomenduje szczepienia przeciw COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat.

"Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Medycznej przy Premierze RP została przyjęta rekomendacja dot. szczepień 12+. Rada rekomenduje szczepienia przeciw COVID-19 osób od 12. do 15. roku życia preparatem Cominarty" – poinformowano na twitterowym profilu Szczepimy Się.

W piątek Komitet ds. Produktów Leczniczych stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) zalecił rozszerzenie wskazania do stosowania szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer-BioNTech u osób w wieku od 12 do 15 lat. W ocenie EMA wskaźnik skuteczności tej szczepionki może wahać się od 75 do 100 proc.

