Ponowne zakażenie koronawirusem. Nowe wyniki badań

Dotyczy to jednak starszych wariantów wirusa, a nie nowych wariantów – zaznaczają badacze.

Naukowcy ze szpitali w miejscowościach Magenta i Legnano w Lombardii we Włoszech analizowali dane na temat pierwotnych i ponownych zakażeń (tzw. reinfekcji) SARS-CoV-2 wśród osób, które podczas pierwszej fali pandemii we Włoszech, między lutym a lipcem 2020 r., przeszły test RT-PCR na obecność wirusa. Badaniem objęto pacjentów mających objawy i bezobjawowych, biorących udział w różnych programach badań przesiewowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 oraz programach śledzenia osób z kontaktu.

Laboratorium, które wykonywało testy uwzględnione w badaniu, obsługuje cztery szpitale (łącznie mające 1400 łóżek) i jeden z najbardziej dotkniętych pandemią obszarów w Lombardii, który zamieszkuje 470 000 osób.

Pacjenci pod obserwacją

Badani byli w wieku od 40 do 78 lat, przy czym pozytywny wynik testu częściej stwierdzano u osób starszych.

Obserwacje pacjentów prowadzono do 28 lutego 2021 r. albo do pozytywnego wyniku nowego testu PCR. Reinfekcję stwierdzano na podstawie ponownego pozytywnego wyniku testu po upływie co najmniej 90 dni od całkowitego ustąpienia pierwszej infekcji. Z danych wynika bowiem, że RNA wirusa może się utrzymywać w organizmie do 12 tygodni.

W okresie obserwacji (średnio 280 dni) w grupie 1579 osób, u których wcześniej zdiagnozowano infekcję, doszło do pięciu ponownych zakażeń SARS-CoV-2 (odsetek 0,31 proc.). Tylko jeden z pacjentów był hospitalizowany. Dwóch pacjentów było pracownikami szpitala, jeden co tydzień był poddawany transfuzji krwi, a jeden mieszkał w domu opieki.

Wśród 13 496 osób, które wcześniej nie przebyły infekcji SARS-CoV-2, w kolejnych miesiącach u 528 (tj. 3,8 proc.) zdiagnozowano pierwsze zakażenie.

Wnioski ekspertów

Zdaniem badaczy wyniki te oznaczają, że ponowne infekcje SARS-CoV-2 są rzadkimi zdarzeniami. Naturalna odporność po przebytej infekcji koronawirusem okazuje się zapewniać ochronę co najmniej przez rok. Podobną skuteczność odnotowano w najnowszych analizach badań nad szczepionkami przeciw SARS-CoV-2.

Naukowcy zastrzegają jednak, że obserwacje, które prowadzili, zostały zakończone zanim zaczęły się szerzyć nowe warianty koronawirusa, dlatego nie wiadomo, jak naturalna odporność przeciw starym wariantom wirusa będzie chronić przed nowymi wariantami.

Czytaj też:

Koronawirus znów atakuje w miejscach, gdzie wydawał się już opanowany