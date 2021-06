Unijny "paszport covidowy" jest już w Polsce. Jak go pobrać?

Unijny Certyfikat COVID (UCC) to elektroniczne zaświadczenie, które ułatwia bezpieczne i swobodne przemieszczanie się pomiędzy krajami Unii Europejskiej w czasie pandemii.

Na UCC składa się kod QR i unikalny identyfikator, które można pokazać, przekraczając granice. Dzięki informacjom tam zawartym, osoby posiadające certyfikat nie będą podlegać kwarantannie lub przechodzić dodatkowych testów.

Certyfikat COVID. Dla kogo?

Kod QR dostępny jest od 1 czerwca w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl). Później będzie on również dostępny w aplikacji mobilnej mojeIKP i aplikacji mObywatel. Można go też otrzymać w formie wydruku papierowego w punkcie szczepień, po zabiegu. Ozdrowieńcy lub osoby, które mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, mogą poprosić o wydruk certyfikatu lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) to nie jest dokument podróży, nie zastąpi paszportu lub dowodu osobistego. Posiadanie go nie może być warunkiem wstępnym do wejścia na pokład samolotu, do pociągu, autokaru, czy na prom.

Certyfikat dostaje osoba, która otrzymała przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 (kraje same decydują czy wymagają pełnego zaszczepienia, czy tylko jednej dawki; w Polsce wymagane będzie pełne szczepienie, a certyfikat będzie ważny od 14 do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki).

UCC otrzymają również osoby, które miały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, jednak w tym przypadku czas ważności certyfikatu to 48 godz. Z kolei certyfikat ozdrowieńców będzie ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR.

Jak zdobyć dokument?

Aby otrzymać certyfikat, należy zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta. Następnie wybrać kafelek "Certyfikaty" na dole strony, rodzaj certyfikatu i kliknąć na "Pobierz kod QR". Następnie należy zapisać pdf na swoim urządzeniu lub wydrukować; można też zeskanować kod.

Unijny Certyfikat COVID jest ważny we wszystkich państwach członkowskich UE, a także Islandii, w Norwegii i Liechtensteinie. Należy jednak pamiętać, że wszystkie kraje unijne wprowadzą to rozwiązanie dopiero 1 lipca (z sześciotygodniowym okresem przejściowym). Każdorazowo przed podróżą należy więc sprawdzić obowiązujące regulacje w kraju do którego się udajemy.

