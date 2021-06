Maseczki do końca czerwca. Ten kraj będzie z nich rezygnował

W stacji BFM TV minister zdrowia Olivier Veran zwrócił uwagę na cotygodniowy spadek rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie kraju o 20–25 proc. i "poziom hospitalizacji porównywalny z tym we wrześniu ubiegłego roku".

Kiedy liczba pacjentów spadnie poniżej 2 tys. przypadków na oddziałach intensywnej terapii, wygramy tę bitwę – wskazał Veran. Ostrzegł jednak przed przedwczesnym rozluźnieniem zasad, jak utrzymywanie dystansu społecznego, szczególnie przez osoby zaszczepione dopiero pierwszą dawką. Ochrona przed koronawirusem jest wystarczająca dopiero kilka dni po drugim zastrzyku – przypomniał Veran. Przestrzegł także przed antyszczepionkowcami, którzy – jak to ujął – mimo że jest ich relatywnie niewielu, to "dużo krzyczą" i wywołują niepokój społeczny.

Koronawirus we Francji

W ciągu ostatniej doby we Francji zakażenie koronawirusem potwierdzono u 5070 osób. W szpitalach zmarło 25 kolejnych chorych z Covid-19. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 110 027 od początku pandemii – podała w niedzielę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF). Do szpitali przyjęto 154 chorych, w tym 52 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych zmniejszyła się do 14 525. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 2527 chorych z Covid-19.

Od początku kampanii jedną dawkę szczepionki otrzymało we Francji 27 957 453 osoby (tj. 41,7 proc. populacji i 53,2 proc. osób dorosłych), a 12 265 999 – dwie dawki (tj. 18,3 proc. populacji i 23,4 proc. dorosłych). W pełni zaszczepiono 13 709 004 osoby.

