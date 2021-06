Indyjski wariant nie pozwoli na zniesienie obostrzeń? "Decyzja coraz trudniejsza"

Wprawdzie te szacunki na temat zakaźności indyjskiego wariantu – od niedawna nazywanego oficjalnie przez Światową Organizację Zdrowia wariantem Delta – są nieco niższe od dotychczasowych, ale i tak jest to wyraźnie więcej niż w przypadku wariantu brytyjskiego (Alfa). Według brytyjskich naukowców indyjski wariant już stał się dominującym w Wielkiej Brytanii.

Hancock powiedział w niedzielę w stacji BBC News, że rząd jest "całkowicie otwarty" na możliwość opóźnienia terminu zniesienia restrykcji koronawirusowych, jeśli zajdzie taka konieczność, i przypomniał, że datę 21 czerwca wskazano w rządowej mapie drogowej jako najwcześniejszą możliwą, a nie sztywno określoną.

Zakażenia rosną, ale w szpitalach bez zmian

Zarazem jednak zauważył, że o ile liczba nowo wykrywanych zakażeń nieco rośnie, to liczba hospitalizacji pozostaje na stałym poziomie, a zdecydowana większość pacjentów, którzy trafiają do szpitali jest niezaszczepiona. Z kolei ci, którzy mimo szczepionki zakazili się, mają łagodniejszy przebieg choroby. To pokazuje, jak mówił, że szczepionki działają.

W niedzielę poinformowano o wykryciu w ciągu minionej doby 5341 nowych zakażeń. To wprawdzie mniej niż w poprzednich dwóch dniach, ale łączna liczba z tego tygodnia – 33,5 tys. – jest aż o 49 proc. wyższa niż była w poprzednim. Stwierdzono też cztery nowe zgony z powodu Covid-19. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto prawie 4,52 mln infekcji, z powodu których zmarło 127 840 osób. Do soboty włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało 40,33 mln osób, czyli 76,6 proc. dorosłych mieszkańców, a drugą – 27,66 mln, czyli 52,5 proc. dorosłych.

