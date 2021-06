"To jeden z największych błędów". Wiceminister zdrowia ostrzega

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 312 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 13 osób.

Na antenie Jedynki Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ostrzegał przed wrażeniem, że pokonaliśmy już koronawirusa i jesteśmy bezpieczni. Podkreślił, że spadek liczby zakażeń jaki notowany jest w tej chwili, nie jest wyznacznikiem końca problemów związanych z koronawirusem.

– Mała liczba zakażeń także powoduje to, że niektórzy uznali, iż epidemii nie ma i nie ma potrzeby szczepienia. Jest to jeden z największych błędów. W każdej epidemii mamy szczyty i spadki. Jeżeli nie będziemy się szczepić, to na jesieni będzie kolejny wzrost liczby zakażeń – powiedział.

Lekarze rodzinni docierają do niezaszczepionych seniorów

Jak podkreślał Waldemar Kraska, w Polsce, jeśli chodzi o szczepienia, priorytetem są grupy wiekowe najwyższego ryzyka.

– Od początku przykładamy dużą wagę do szczepień seniorów. Wyszczepialność w tej grupie wiekowej jest bardzo dobra. W tej chwili wykonanych zostało 10 mln szczepień dla osób pow. 60 roku życia – stwierdził.

– Chcemy jak najszerzej dotrzeć do grup seniorów. Bardzo ważna w tym względzie jest rola lekarzy rodzinnych. Każdy z nich otrzymał listę osób, którzy się nie zaszczepili. Lekarze docierają do tych pacjentów – dodał.

Szczepienia w Polsce

Od poniedziałku dla osób w wieku 12-15 lat czekać będą e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19. Szczepienia będą odbywać się w najbliższych tygodniach w punktach szczepień, a od września także w szkołach. W czerwcu odbędzie się w szkołach akcja informacyjna na ich temat.

Młodzież w wieku 12-15 lat może szczepićna takich samych zasadach, jak wszyscy obywatele, w ramach Narodowego Programu Szczepień, tj. w punktach szczepień populacyjnych i punktach szczepień powszechnych. Do tej pory w Polsce na szczepienia mogły zapisywać się osoby od 16. roku życia. W sumie w Polsce jest 2,58 mln uczniów w wieku 12-18 lat.

