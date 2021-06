Unijne certyfikaty w Polsce. Pękł pierwszy milion

Certyfikat jest dowodem na to, że dana osoba przebyła chorobę COVID-19, ma negatywny wynik testu na obecność koronawirusa lub została zaszczepiona przeciwko COVID-19.

Na Unijny Certyfikat COVID (UCC) składa się kod QR i unikalny identyfikator, które można pokazać, przekraczając granice. Dzięki informacjom tam zawartym, osoby posiadające certyfikat nie będą podlegać kwarantannie lub przechodzić dodatkowych testów.

Jak pobrać dokument?

Certyfikat można otrzymać przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Po 25 czerwca będzie on także dostępny w aplikacjach mojeIKP oraz mObywatel. Można go otrzymać również w podmiotach leczniczych (aplikacja gabinetowa – gabinet.gov.pl), punktach szczepień oraz od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

Prezentacja certyfikatu będzie możliwa w wersji papierowej i elektronicznej. Niezależnie od postaci, certyfikaty będą równorzędne i będą zawierały ten sam kod QR i ten sam zestaw danych.

Certyfikat nie zastąpi paszportu

Unijny Certyfikat COVID ma niwelować różnice w zakresie stosowanych przez państwa członkowskie obostrzeń i ograniczeń dla swobody przemieszczania się. Nie będzie on jednak warunkiem wstępnym dla ewentualnej podróży, ani nie będzie w sposób bezwarunkowy do niej uprawniał.

Certyfikat jest ważny we wszystkich państwach członkowskich UE, a także Islandii, w Norwegii i Liechtensteinie. Należy jednak pamiętać, że wszystkie kraje unijne wprowadzą to rozwiązanie dopiero 1 lipca (z sześciotygodniowym okresem przejściowym). Każdorazowo przed podróżą należy więc sprawdzić obowiązujące regulacje w kraju do którego się udajemy.

