Luzowanie obostrzeń. Informacja w tym tygodniu

Podczas briefingu rzecznik resortu zdrowia mówił o konferencji dotyczącej zniesienia kolejnych obostrzeń, tym razem będzie ona dotyczyła okresu wakacji.

– W tej chwili w Polsce te obostrzenia są naprawdę w dość duży sposób poluzowane i to, czego możemy oczekiwać na wakacje, to oczywiście nie będą jakieś super poluzowania, ponieważ my, w Polsce mamy już znacząco poluzowane kwestie obostrzeń, ale na pewno jeszcze w tym tygodniu premier z ministrem zdrowia będą komunikować w tym zakresie – poinformował.

Pytany o zakaz zgromadzeń, Andrusiewicz powiedział, że są one dopuszczalne, ale musi być to zgromadzenie zorganizowane.

– Czym się różni zgromadzenie zorganizowane od zgromadzenia spontanicznego? Ano tym, że nie ma osoby odpowiedzialnej za takie zgromadzenie, a to jest rzecz istotna w epidemii, a podkreślam, że jeszcze stan epidemii mamy w Polsce i jeżeli organizujemy zgromadzenia, to my jako Ministerstwo Zdrowia na chwilę obecną chcielibyśmy, żeby był organizator odpowiedzialny za takowe zgromadzenia, stąd na razie tego poluzowania nie ma, ale zapewne będzie – dodał.

Koronawirus w Polsce

Mamy 194 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem – podało w poniedziałek MZ. W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 8 osób.

Według danych MZ, łączna liczba zakażeń w całej Polsce wzrosła w poniedziałek do 2 875 328. Od początku wybuchu epidemii w Polsce z powodu COVID-19 zmarło 74 160 osób. Wyzdrowiało 2 645 877 chorych.

To już jedenasty dzień z rzędu, kiedy liczba nowych dobowych zakażeń koronawirusem jest mniejsza niż 1 tys. Systematycznie spada też dzienna liczba zgonów.

