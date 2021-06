Kolejny producent szczepionki przeciwko COVID-19 chce podawać ją nastolatkom

"Dzisiaj Moderna złożyła wniosek do EMA o rozszerzenie wskazań do stosowania u młodzieży w wieku 12-18 lat. Skuteczność szczepionki p/#COVID-19 Moderna u ok. 3,7 tys. nastolatków, którzy ją otrzymali, wynosi 100 proc." – napisał w poniedziałek na Twitterze szef URPL.

Polscy pacjenci otrzymują jedną z czterech szczepionek przeciw COVID-19. Preparaty firm Moderna, Pfizer/BioNTech i AstraZeneca są dwudawkowe, zaś Johnson & Johnson wymaga podania jednej dawki. Obecnie możliwe jest już stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech u dzieci w wieku od 12 do 15 lat.

Zgodnie z aktualna Charakterystyką Produktu Leczniczego, COVID-19 Vaccine Moderna jest wskazana do czynnego uodparniania osób w wieku 18 lat i starszych w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2.

Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano 22 134 362 szczepień przeciw COVID-19 – podano w poniedziałek na rządowych stronach. W pełni zaszczepione, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 8 223 526 osób.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 24 478 260 dawek.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 19 327 dawek. Zgłoszono 10 204 niepożądane odczyny poszczepienne.

Z kolei w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 194 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 8 osób. To już jedenasty dzień z rzędu, kiedy liczba nowych dobowych zakażeń koronawirusem jest mniejsza niż 1 tys. Systematycznie spada też dzienna liczba zgonów.

