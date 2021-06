Koronawirus wyciekł z laboratorium? Tajny dokument rządu USA: To wiarygodne

Hipoteza, iż wirus wyciekł z chińskiego laboratorium w Wuhan, jest wiarygodna i zasługuje na dalsze dochodzenie – podał w poniedziałek The Wall Street Journal, powołując się na osoby znające niejawny dokument.

Raport został przygotowany w maju 2020 r. przez Lawrence Livermore National Laboratory w Kalifornii (Lawrence Livermore National Laboratory – jeden z czołowych amerykańskich instytutów naukowo badawczych w zakresie nauk stosowanych – PAP) i przekazany do Departamentu Stanu, który prowadził dochodzenie w sprawie pochodzenia pandemii w ostatnich miesiącach administracji Trumpa.

Lawrence Livermore odmówił komentarza na temat tekstu w The Wall Street Journal.

Biden chce kontynuacji śledztwa

Prezydent Joe Biden powiedział w ubiegłym miesiącu, że polecił wywiadowi znalezienie odpowiedzi na temat pochodzenia wirusa.

Amerykańskie agencje wywiadowcze rozważają dwa prawdopodobne scenariusze – że wirus powstał w wyniku wypadku laboratoryjnego lub że pojawił się w wyniku kontaktu człowieka z zakażonym zwierzęciem – ale nie doszły do ostatecznego wniosku- powiedział prezydent.

Raport na zlecenie Trumpa

Wciąż utajniony raport amerykańskiego wywiadu przygotowany za administracji byłego prezydenta Donalda Trumpa ponoć twierdzi, że trzech badaczy z chińskiego Instytutu Wirusologii Wuhan zachorowało na koronawirusa w listopadzie 2019 roku, co najmniej miesiąc przed przyjmowanym przez Chiny początkiem epidemii – podają źródła rządowe USA.

Koronawirus powstał w laboratorium?

Nie można wykluczyć, że wirus SARS-CoV-2 pochodzi z laboratorium – twierdzą naukowcy.

Badania struktury kolca wirusa SARS-CoV-2 pozwalają sądzić, że jest on lepiej dopasowany do ludzkiego receptora ACE-2, niż do receptorów zwierząt, z których miał się przenieść na człowieka – mówili uczestnicy wirtualnego seminarium ICM w ramach konferencji Supercomputing Frontiers Europe 2021. Z kolei brytyjsko-norweski zespół sugeruje – na razie głównie na łamach codziennej prasy – że sekwencje aminokwasów w białku kolca mogą wskazywać na ingerencję w wirusa.

