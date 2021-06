Włochy: 18-latka zmarła po szczepieniu AstraZeneką

Nastolatka o imieniu Camilla, pochodząca z Ligurii, została zaszczepiona podczas tzw. dnia otwartego dla wszystkich chętnych w wieku powyżej 18 lat.

Mimo podwójnej operacji, jakiej została poddana, nie udało się jej uratować.

Przypadek 18-latki, która trafiła do szpitala w ciężkim stanie, wywołał we Włoszech dyskusję na temat konieczności zmiany strategii szczepień preparatem AstraZeneca. Według części ekspertów nie powinien być on podawany osobom w wieku poniżej 30-40 lat.

Oczekuje się nowych rekomendacji dotyczących stosowania szczepionki. Jest ona obecnie rekomendowana głównie osobom, które ukończyły 60 lat.

Problemy z AstraZeneką w Polsce

W środę prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował, że z powodu problemów z dostawami do Polski szczepionek przeciw COVID-19 od firmy AstraZeneca zdecydowano o tym, aby priorytetowo obsługiwać szczepienie drugą dawką i czasowo nie podawać pierwszych dawek preparatu.

– Nieregularność i nieprzewidywalność dostaw szczepionek przez firmę AstraZeneca skłoniła nas do tego, by czasowo z bieżących dostaw do Polski obsługiwać priorytetowo osoby, które czekają na podanie drugiej dawki. Zabezpieczamy się w ten sposób, ponieważ jednym z naszych priorytetów jest bezpieczeństwo osób zaszczepionych – zgodnie z wymogami producentów – przekazał PAP Kuczmierowski.

Jednocześnie zadeklarował, że nie ma jednak problemu, aby osoby, które chciałyby się zaszczepić pierwszą dawką AstryZeneki, to zrobiły. – W punktach szczepień są jeszcze pewne zapasy szczepionek tej firmy i każdy, kto będzie chciał, ma możliwość zapisania się na szczepienie AstrąZeneką – podkreślił prezes RARS.

