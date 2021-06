Francuzi nie chcą się szczepić AstraZeneką. Szczepionki trafią do Afryki

Prezydent Emmanuel Macron mówił w maju rodakom, że trzeba "kontynuować szczepienie" preparatami AstraZeneki, "bo pomoże nam to wyjść z kryzysu". Miesiąc później liczba wstrzyknięć pierwszej dawki szczepionki tej firmy jest jednak mała.

Od początku kampanii szczepień we Francji preparatem Pfizera zaszczepiono 31,2 mln osób, Moderną 3,7 mln, a AstraZeneką 5,5 mln.

Od lutego do Francji dostarczono 8,1 mln dawek AstraZeneki. Do dziś w magazynach pozostaje około 2,6 mln dawek tego preparatu.

Władze zapewniają, że "duża część zostanie wykorzystana do drugich dawek". Odstęp między pierwszym a drugim wstrzyknięciem preparatu AstraZeneki wynosi od 9 do 12 tygodni, a 2,7 miliona osób zaszczepionych od połowy marca będzie rzeczywiście potrzebowało dawek w nadchodzących tygodniach. Jednak wielu Francuzów odmawia zaszczepienia AstraZeneką i chce zaszczepić się w drugiej dawce innym preparatem.

Francuzi nie ufają brytyjskiej szczepionce

Pod koniec kwietnia sondaż Elabe dla stacji BFMTV wskazał, że AstraZenece ufa tylko 31 proc. respondentów.

Niewykorzystane dawki szczepionek być może zostaną wysłane do innych krajów, w szczególności w ramach programu Covax, globalnego mechanizmu dostarczania szczepionek do krajów ubogich.

"Do końca tygodnia przekażemy ponad 800 tys. dawek AstraZeneki krajom afrykańskim" – podaje źródło rządowe. Na koniec czerwca będzie to 1,5 mln dawek, które zostaną dostarczane np. do Senegalu i Mauretanii.

Ilu Polaków ma już odporność na COVID-19?

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski mówił w piątek w TVP Info o skali w Polsce odporności populacyjnej na COVID-19.

– Mamy już w tej chwili ok. 60 proc. ludzi, która jest odporna – powiedział szef MZ.

