Opolskie wolne od koronawirusa. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

"Mamy 215 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (30), łódzkiego (27), lubelskiego (25), śląskiego (23), wielkopolskiego (21), dolnośląskiego (14), zachodniopomorskiego (13), małopolskiego (12), pomorskiego (9), warmińsko-mazurskiego (9), kujawsko-pomorskiego (8), świętokrzyskiego (7), podkarpackiego (5), podlaskiego (5), lubuskiego (4), opolskiego (0)" – poinformował resort zdrowia.

Jak dodano, 3 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Zmarły 52 osoby

Jak podano w komunikacie Ministerstwa Zdrowia, z powodu COVID-19 zmarło 10 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 42 osoby. Łącznie w ostatniej dobie życie straciły 52 osoby chore na COVID-19.

Liczba zakażonych koronawirusem sięgnęła już w Polsce 2 877 819. Do tej pory zmarło 74 626 osób.

Odporność zbiorowa

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski poinformował dziś w Jedynce Polskiego Radia, że mamy już ponad 24 mln wykonanych szczepień, pierwszą dawkę szczepionek dwudawkowych przyjęło 14 mln osób, w pełni zaszczepionych jest ponad 9 mln osób. Dodał, że prowadzone przez MZ badania próby reprezentacyjnej, pod kątem tego, ile osób ma już przeciwciała, wskazują, że wyniki dochodzą do 60 procent.

– Wydaje się, że dochodzimy do progu odporności zbiorowej, bo nawet kiedy zwiększamy mobilność społeczną, nie ma to odwzorowania we wzroście liczby zakażeń – podkreślił minister.

Nowe zasady szczepień

Ministerstwo Zdrowia opublikowało 8 czerwca nowe schematy szczepień przeciw COVID-19. Zgodnie z nimi skrócony został odstęp między podaniem dawek szczepionek mRNA: od Moderny i Pfizera.

Resort dopuścił, aby szczepienia przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień były wykonywane preparatem Comirnaty od Pfizera po upływie 21 dni (nie dłużej niż 42 dni) między dawkami, a preparatem COVID-19 Vaccine Moderna po upływie 28 dni (nie dłużej niż 42 dni) między dawkami.

